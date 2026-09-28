Serviti ja Viljandi alustasid Balti liigat maksimumiga

Käsipalli Balti liigas peeti nädalavahetusel hooaja esimesed mängud. Kahe kohtumise järel on Eesti klubidest täisedu Põlva Servitil ja Viljandi HC/Leonhard Weissi meeskonnal.

Serviti alistas laupäeval kodus Dobele ZRHK Tenaxi 34:25 ja pühapäeval ASK/MSG meeskonna 36:22. "Laupäeval Dobele vastu tegime hea esituse. Häälestatus ja mängupilt olid väga head. Pühapäevast ehk tänast mängu hindaks rahuldavalt. Tegime oma ära, kuid mängupilt oli kohati kahvatu," kommenteeris kapten Ülljo Pihus.

"Järgmistesse mängudesse tulebki kaasa võtta hea häälestus, mängutempo ja hea koostöö kaitses. Kõrvaldama peame pisivigu ja pallikaotusi. Tervet nädalavahetust jääb muidugi varjutama kahe võtmemängija üpris tõsised vigastused. Selles osas loodame muidugi parimat ja kiiret paranemist," viitas ta muu hulgas Kermo Saksingu traumale.

Samuti teenis kaks võitu Viljandi klubi: laupäeval alistati kodus ASK/MSG 25:24 ja pühapäeval ZRHK Tenax 31:26. "Kui teise poolajal algus oli enam-vähem, aga siis mingil hetkel lõpetasime mängimise lihtsalt ära," kirjeldas avamängu viis väravat visanud Aleksander Pertelson.

"Ei oskagi öelda, miks see nii oli. Võib-olla mõtlesime, et mäng ongi juba tehtud. Lasime jala sirgu ja siis tekkis kõigil vibra sisse ja sinna see mäng nagu läks."

Teises kohtumises oli Pertelsoni 11 tabamuse toel võit pisut kindlam. "Kaks võitu tabelis, neli punkti, seega võtsime maksimumi nädalavahetusest," kommenteeris kapten Karl Roosna.

"Esimesel poolajal tundus, et vastasel asjad ei sujunud, me suutsime oma asjadest kinni pidada kaitses ja saime kiireid joosta. Poolajaks oli juba korralik edu sees. Teisel poolajal suutsime piisavalt külma pead hoida, et mäng lõpuni korralikult mängida."

Tallinna Mistra pidi leppima aga kahe kaotusega: laupäeval jäädi võõrsil alla Klaipeda Dragunasele 27:32 ja pühapäeval samuti võõrsil VHC Šviesale 20:33. Ainsa Eesti klubina teise divisjoni kuuluv SK Tapa alistas aga pühapäeval kodus Pasvalyse Pieno žvaigždesi 26:25.

Balti liiga mängudega jätkatakse 10.-11. oktoobril.