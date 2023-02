Tšehhi välistas 2024. aasta Pariisi olümpiamängude boikoteerimise

Venemaa ja Valgevene sportlased on Ukrainasse sissetungi tõttu alates eelmise aasta veebruarist suures osas rahvusvahelisest spordist eemaldatud.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) soovitas kõigil alaliitudel neid võistlema mitte lasta. ROK on aga hiljuti liikunud selles suunas, et lasta venelased ja valgevenelased rangete tingimuste all taas võistlema. See on tekitanud Ukrainas vihaseid reaktsioone ning mitmed riigid on ähvardanud olümpiamänge boikoteerida.

Poola spordiminister Kamil Bortniczuk on väitnud, et kuni 40 riiki on Venemaa ja Valgevene sportlaste osalemise vastu.

Ukraina olümpiakomitee presidendi ja Ukraina spordiministri Vadõm Guttsaidi sõnul tuleks reedel (10. veebruaril) Suurbritannias toimuval Euroopa spordiministrite tippkohtumisel seda küsimust arutada.

Tšehhi olümpiakomitee avaldas, et ei kaalu Pariisi olümpiamängude boikoteerimist.

"Tšehhi Olümpiakomitee toetab Ukrainas kehtivaid sanktsioone, mille tõttu ei saa ROK-i soovitusel Venemaa ja Valgevene sportlased enamikel spordialadel rahvusvahelistel võistlustel osaleda. Me ei mõtle Pariisi mängude boikoteerimisele."