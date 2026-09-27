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Saksamaa valis välja potentsiaalse olümpialinna

Olümpialiikumine
Müncheni linna spordivolinik Verena Dietl (paremal) 1972. aasta Müncheni OM-i maskoti taksikoer Waldi juures.
Müncheni linna spordivolinik Verena Dietl (paremal) 1972. aasta Müncheni OM-i maskoti taksikoer Waldi juures. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Wolfgang Maria Weber
Olümpialiikumine

Saksamaa Olümpiakomitee (DOSB) valis suveolümpiamängude võimalikuks toimumispaigaks välja Müncheni.

Saksamaa soovib kas aastal 2036, 2040 või 2044 korraldada suveolümpiamänge. Suursündmuse võõrustamisest olid esialgu huvitatud Berliin, Köln, Hamburg ja München. Laupäeval toimunud DOSB-i üritusel kuulutas riigi president Frank-Walter Steinmeier valituks Müncheni.

Kaalukausi kallutasid Müncheni kasuks asjaolud, et seal on olümpiamängude korraldamiseks vajalik sporditaristu omavahel lähestikku ning Baieri liidumaa elanikud olid selleteemalisel referendumil ülekaalukalt olümpiapeo võõrustamise poolt. Küll aga toimuksid jalgpalliturniirid Stuttgardis ja purjetamine riigi põhjaosas Kielis.

Kölni esitatud pakkumine oleks võistluspaigad jaotanud 15 erineva linna ja aleviku vahel. Berliin jäi juba varem Müncheni ja Kölni varju, sest sealsete poliitikute ja kohalike elanike huvi oli leige. Lisaks andis riigi presidendi kantselei tänavuse aasta alguses teada, et Berliin peaks kandideerima kas 2040. või 2044. aasta OM-i korraldajaks, et vältida konnotatsiooni Natsi-Saksamaa korraldatud 1936. aasta mängudega. Hamburg loobus edasisest kandideerimisest maikuus pärast ebaõnnestunud referendumit.

Praeguseks on teada, et 2036. aasta OM-i võõrustajaks kandideerivad Ahmedabad (India), Kaplinn, Durban ja Johannesburg (Lõuna-Aafrika Vabariik), Doha (Katar), Istanbul (Türgi) ja Santiago (Tšiili).

Saksamaa korraldas viimati suveolümpiamänge 1972. aastal Münchenis.

Toimetaja: Henrik Laever

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