X!

Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi

TV10 Olümpiastarti
Foto: Tõnis Tõnström
TV10 Olümpiastarti

Valgas peetud TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja finaalis tegi silmapaistva etteaste Art Aleksander Tatter, kes võitis nooremate poiste üheksavõistluse uue sarja rekordiga 7510 punkti.

Tallinna reaalkooli õpilane Tatter võitis kõik üheksa ala ning püstitas lisaks sarja rekordi ka kuulitõukes, saades kahekilost kuuli tõugates kirja tulemuse 16.69. Isa ja treeneri Ahto Tatteri juhendamisel harjutav noorsportlane oli tänavu juba varem püstitanud sarja rekordid kettaheites ja teivashüppes.

"Tulid kõik alad päris hästi välja ja olen väga rahul. Kuuli olen palju harjutanud vihmaga, sest viimased kolm võistlust ongi olnud vihmase ilmaga. Palju trenni tõi nii kuuli kui ka üheksavõistluse rekordi," ütles Tatter.

Teise koha saavutas Brandon Söödor Viljandi Paalalinna koolist 5899 punktiga ning kolmandaks tuli Marten Mathias Kiudorv Põlva koolist 5791 punktiga. Tatter edestas lähimat konkurenti koguni 1611 punktiga.

Vanemate tüdrukute kaheksavõistluses võitis Josefine Joorits Kõrveküla põhikoolist 7384 punktiga. Teiseks tuli Yevhenia Pyvovar Jõhvi kesklinna koolist (7116) ja kolmandaks Zlata Kogteva Tartu Kivilinna koolist (6913).

Vanemate poiste 9-võistluses kogus enim punkte Risto Rajasaar Toila gümnaasiumist, kes võitis 7693 punktiga. Oskar Kollo Tallinna Jakob Westholmi gümnaasiumist sai 7420 punktiga teise ja Rasmus Õisnurm Laagri koolist 7247 punktiga kolmanda koha.

Nooremate tüdrukute 6-võistluses tuli võitjaks Grettel Rodima Uuemõisa lasteaed-algkoolist 4661 punktiga. Iti Liise Lood Tallinna Rahumäe põhikoolist jäi teiseks vaid 18 punktiga ning kolmanda koha teenis Ettel Leo Peetri lasteaed-algkoolist.

Koolide arvestuses võitis suurte koolide konkurentsis Laagri kool, kelle sportlased kogusid hooaja jooksul 42 802 punkti. Tallinna Jakob Westholmi gümnaasium jäi maha vaid kuue punktiga. Väikeste koolide arvestuses oli parim Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium 36 534 punktiga, edestades Orissaare gümnaasiumi ja Ruila põhikooli.

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja finaali telesaade on eetris 18. juunil kell 10 ja 17.50 ETV2 ekraanil.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

tv10 uudised

09:01

Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi

11.06

Pärnu tüdruk püstitas TV 10 finaaletapil vanuseklassi Eesti rekordi

10.06

Valgas valmistutakse suureks TV 10 sarja finaaliks

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

08.06

TV 10 Olümpiastarti finaaletapi ajal toimub Valgas ka olümpiapäev

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

26.05

TV 10: Need poisid toovad veel tulevikus Eestile kuulsust

24.05

TV10 sarjas langesid rekordid kettaheites

16.04

Maratonitipu tütar TV 10 etapil: ema jookseb tundide kaupa, see on julm!

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

sport.err.ee värsked uudised

10:22

Hurricanes jõudis Stanley karikast ühe võidu kaugusel

09:39

Mölder ja Tamm jõudsid Vaasas poolfinaali

08:20

Seeman jõudis Los Angeleses veerandfinaali

07:06

Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

11.06

MM-i avamängus näidati kolme punast kaarti, Mehhiko sai kindla võidu Uuendatud

11.06

Kuivonen ja Jürgenson pääsesid alagrupist edasi

11.06

Neel ja Olmos väljusid raskest seisust ja teenisid WTA turniiril võidu

11.06

Real kinnitas: meeskonna etteotsa asub Jose Mourinho

11.06

ETV spordisaade, 11. juuni

11.06

Maileen Nuudi alistas põhjanaabri kindlalt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo