Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi

Tallinna reaalkooli õpilane Tatter võitis kõik üheksa ala ning püstitas lisaks sarja rekordi ka kuulitõukes, saades kahekilost kuuli tõugates kirja tulemuse 16.69. Isa ja treeneri Ahto Tatteri juhendamisel harjutav noorsportlane oli tänavu juba varem püstitanud sarja rekordid kettaheites ja teivashüppes.

"Tulid kõik alad päris hästi välja ja olen väga rahul. Kuuli olen palju harjutanud vihmaga, sest viimased kolm võistlust ongi olnud vihmase ilmaga. Palju trenni tõi nii kuuli kui ka üheksavõistluse rekordi," ütles Tatter.

Teise koha saavutas Brandon Söödor Viljandi Paalalinna koolist 5899 punktiga ning kolmandaks tuli Marten Mathias Kiudorv Põlva koolist 5791 punktiga. Tatter edestas lähimat konkurenti koguni 1611 punktiga.

Vanemate tüdrukute kaheksavõistluses võitis Josefine Joorits Kõrveküla põhikoolist 7384 punktiga. Teiseks tuli Yevhenia Pyvovar Jõhvi kesklinna koolist (7116) ja kolmandaks Zlata Kogteva Tartu Kivilinna koolist (6913).

Vanemate poiste 9-võistluses kogus enim punkte Risto Rajasaar Toila gümnaasiumist, kes võitis 7693 punktiga. Oskar Kollo Tallinna Jakob Westholmi gümnaasiumist sai 7420 punktiga teise ja Rasmus Õisnurm Laagri koolist 7247 punktiga kolmanda koha.

Nooremate tüdrukute 6-võistluses tuli võitjaks Grettel Rodima Uuemõisa lasteaed-algkoolist 4661 punktiga. Iti Liise Lood Tallinna Rahumäe põhikoolist jäi teiseks vaid 18 punktiga ning kolmanda koha teenis Ettel Leo Peetri lasteaed-algkoolist.

Koolide arvestuses võitis suurte koolide konkurentsis Laagri kool, kelle sportlased kogusid hooaja jooksul 42 802 punkti. Tallinna Jakob Westholmi gümnaasium jäi maha vaid kuue punktiga. Väikeste koolide arvestuses oli parim Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasium 36 534 punktiga, edestades Orissaare gümnaasiumi ja Ruila põhikooli.

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja finaali telesaade on eetris 18. juunil kell 10 ja 17.50 ETV2 ekraanil.