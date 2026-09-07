Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

Wynalda oli esimene USA-s sündinud mängija, kes Bundesligas mängis. Lisaks oli ta USA koondise kapten, esindades koondist 106 korral. Oma karjääri jooksul lõi ta koondise eest 34 väravat ning osales kolmel MM-finaalturniiril (1990, 1994 ja 1998). Karjääri lõpus naasis ta USA-sse ning osales Major League Socceri (MLS) sünni juures.

Pärast mängijakarjääri lõppu on Wynalda tegutsenud treeneri ja tehnilise juhina ning töötanud jalgpallimeedias, tuues endaga kaasa aastakümnete pikkuse kogemuse erinevatelt tasanditelt ja jalgpallikeskkondadest.

Kuidas sündis kontakt Wynaldaga? "Nagu ikka elus asjad käivad - läbi tutvuste. Mart Poomi üks pikaaegne tuttav, ameeriklane, kellel on ka isiklikud sidemed Eestiga olemas, on Marti viinud Ericuga kokku," vastas Nõmme Unitedi tegevjuht Martin Klasen ERR-ile.

"Ericul on Ameerikas Wynalda Academy. Ta ei ole päris igapäevast treeningtööd pakkuv organisatsioon, aga ta on MLS-i akadeemiast välja jäävate parimate talentide ühendus, kellega nad käivad tuuritamas mööda Ameerikat, kus nad käivad mängimas teiste MLS-i akadeemiatega kui ka Euroopas."

Wynalda on seni töötanud konsultandina ning hinnanud erinevaid jalgpalliklubisid organisatoorselt ja sportliku poole pealt. "Mart on käinud ühe korra sel aastal, märtsis või aprillis Wynalda akadeemiaga ühel mängupäeval kaasas, kui nad mängisid New York Red Bullsiga. Peale seda said nad veel parema kontakti peale. Eric sõitis esimest korda Eestisse aprilli lõpul, mai algul."

"Juulis tuli ta juba nelja Wynalda akadeemia mängijaga, kes enamasti treenisid meie U-21 võistkonna juures, aga kõik said katsetada ka esindusmeeskonna treeningprotsessi. Siis ta viibis kaks nädalat meil kohapeal Männikul ja talle väga meeldis meie klubi struktuur. Talle väga meeldib, kuidas me küllalt väikeste vahenditega oleme suutnud oma klubi täitsa arvestatavale tasemele viia ja toimime üpris professionaalselt."

Algselt oli teema pigem selles, kuidas investorid leiaks tee klubini. "Aga üks asi on kuidagi viinud teiseni ja kuna sportlikus mõttes oli pigem mõõnaperiood. Ma ei taha Slawomir Cisakowski kohta midagi halvasti öelda - hooaeg algas ju suurepäraselt, peale kahte ringi olime tabelis väga soliidsel positsioonil. Aga kolmas ring ei ole paraku nii läinud nagu oleksime oodanud," jätkas Klasen.

"Arutasime ka ameeriklastega ja kuna kontakt Ericuga oli loodud ja tema tundus täpselt selline mees, kes oma positiivse energia ja usuga nii oma kui ka meie meeskonna võimetesse võiks seda mängu muuta palju intensiivsemaks ja nauditavamaks kõikidele osapooltele. Nii ta lõpuks välja kujunes. Eric oli kohe valmis väljakutse vastu võtma. Ei kõhelnud hetkekski, et siia tulla."

Tegevjuhi sõnul on Wynalda käekiri midagi Jürgen Kloppi taolist. "Väga kõrge intensiivsusega ründav jalgpall, kus võetakse riske, ei lööda risti ette ühegi vastase ees ja võib-olla üks selline moto... kui olen temaga vestelnud, mis on sealt läbi kumanud - kui praegu enamasti Nõmme United oli võistkond, kes alati valmistus analüüsides järgmiseks vastaseks, siis tema eesmärk on paradigma teistpidi pöörata."

"Vastased peaks uuesti hakkama analüüsima meid ja valmistuma meiega mänguks. Nii et ta kindlasti tahab tuua uut positiivset energiat ja võib-olla natuke teistsugust mängujoonist."

Hetkeseisuga jätkab Wynalda meeskonna eesotsas hooaja lõpuni. "Praegu rohkem isegi caretaker manager hooaja lõpuni ja siis hakkame jooksvalt vaatama, kuidas meil temaga koostöö sujub, kuidas üldse Ameerika suunal ja tõenäoliselt oktoobri teises pooles tuleme selle teema juurde tagasi, kuidas järgmine aasta võiks klubi edasi liikuda."

Nõmme United on kogunud tänavu Premium liigas 26 mänguvooruga kaheksa võitu ja ühe viigi, 25 punktiga ollakse tabeli eelviimasel ehk üheksandal real. Uus peatreener teeb debüüdi juba teisipäeval, kui minnakse külla Nõmme Kalju FC-le.