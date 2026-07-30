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Beljajeva: sisekliima oli väga hea, kõik klappis

Vehklemine
Julia Beljajeva.
Julia Beljajeva. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Vehklemine

Tallinna lennujaamas jagati neljapäeval hulga lilli ja õnnitlusi Irina Embrichile ja Julia Beljajevale, kes võitsid Eesti epeenaiskonnaga MM-il hõbeda.

Hongkongist epeevehklemise naiskondliku MM-hõbedaga naasnud Irina Embrich ütles Tallinna lennujaamas lilli vastu võttes, et võistkondlik medal on alati eriline, sest rõõmustab paljusid. "See ühine tunne, et me oleme tugevad. Nii väike riik ja me suudame jõuame poodiumile jõuda – see on väga, väga tore."

"Autasustamisel tuli pisar silma. Ootasime seda medalit nii kaua," ütles Embrichiga koos koju jõudnud Julia Beljajeva. Epeenaiskond võitis MM-il medali üheksa aastase vahe järel. "Mul isegi praegu tahab pisar tulla. See teekond selle medalini on tegelikult nii pikk ja nii raske. Ma arvan, et igaühel oli raske," lisas Beljajeva.

Medalivõidu üheks nurgakiviks oli Embrichi hinnangul laagrites tehtud hea ettevalmistus ja olümpiavõitjate suur tahe. "Me väga tahtsime. Mina vähemalt tunnen, et see medal pidi mingil aastal juba tulema. Kui vaadata, et igaüks on tugev vehkleja ja me kolm oleme olümpiavõitjad, et siis oli ainult see hetke küsimus, et millal see tuleb."

"Kuldse kesktee leidmine naiskonnas, et igal liikmel oleks mugav ja kõik klapiks, on alati raske," märkis Beljajeva ja lisas, et seekord sujus ühistöö väga hästi.

Ankrunaine Katrina Lehis jäi Aasiasse puhkama, tiimis neljas vehkleja Veronika Zuikova ja peatreener Nikolai Novosjolov saabusid koju neljapäeva varahommikul.

"Sisekliima oli väga hea, me tundsime ennast stabiilselt, kõik klappis, omavahel ka suhtleme väga hästi ja kuidagi see kollektiiv on praegu väga soe ja mõnus," sõnas Beljajeva.

Nii Embrich, Lehis kui Beljajeva on võistlevad emad. Kui Embrichi tütar on 21-aastane, Lehise poeg üheksa-aastane, siis Beljajeva tütar sai sel kuul nelja-aastaseks ning vehkleja sõnul on vormi taastamine olnud pikk ja raske teekond.

"Ma sünnitasin neli aastat tagasi ja terve see neli aastat oli minu jaoks väga raske see tagasitulek. Ma olin rajal, aga füüsiliselt ma võib-olla kuidagi ei tundnud nii hästi vehklemisrada," tõdes Beljajeva.

"Võrreldes isegi eelmise aastaga ma saan öelda, et praegu on minu vorm palju tugevam. Ma arvan, et see võib veel paremaks minna ja ma loodan, et see läheb, sest järgmisel aastal algab juba olümpiakvalifikatsioon. Ma olen väga uhke enda tehtud tööga ja oma treeneri tehtud tööga ja kogu tiimi tehtud tööga. See, et meil on lõpuks nüüd peatreener ja kõik klapib ja sujub hästi," lisas ta.

Beljajeva on võitnud ühtekokku 13 ja Embrich 16 tiitlivõistluste medalit. Nüüd ootab epeenaisi puhkus ja seejärel olümpiale pürgimine.

Toimetaja: Henrik Laever

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