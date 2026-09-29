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Varnavskaja on õnnelik treener: minu sportlased on nii head inimesed

Iluuisutamine
Foto: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Eesti tippiluuisutajad Niina Petrõkina ning vennad Aleksandr ja Mihhail Selevko on edukalt kohanenud uueks hooajaks tehtud reeglimuudatustega ning saavutanud juba neli võitu.

Iluuisutajatel on uue hooaja kaks esimest võistluskuud selja taga. Niina Petrõkina on Lombardias võidu eest teenitud 210 punktiga maailma edetabelis Jaapani ja Venemaa naisüksiksõitjate järel neljas. Stardid on näidanud, et kahekordne Euroopa meister on koos tiimiga teinud hea töö, et noppida tugevaid punkte piruettides, sammude seerias ja hüpetes tehtud reeglite muudatustest.

"See hooaeg oli väga palju muudatusi ja eriti just piruettides, mille eest saab nüüd rohkem punkte. Seal on meil kavas uue elemendina koreograafiline piruett. Me väga otsisime, et mis asendis seda [vabakavasse] panna. Ei saanud kohe aru, et kuidas kohtunikud seda hakkavad hindama. Tagasiside oli võistlustel väga hea. Tundub, et kõik on hästi," selgitas treener Svetlana Varnavskaja.

Sellest hooajast samuti Varnavskaja juures harjutav Mihhail Selevko on oma uue rekordi 260 punktiga maailma edetabelis kuues. Rohkem punkte on kogunud Kasahstani, Itaalia ja Venemaa meesüksiksõitjad. Mihhaili Ameerika Ühendriikides harjutav vanem vend Aleksandr on 246 punktiga neljateistkümnes.

"Mul on suur rõõm nendega töötada, sest nad on super sportlased ja nad on nii head inimesed. See on kõige suurem õnn, et töötada nendega. Ma võin öelda, et olen õnnelik treener," ütles Haabersti jäähallis oma treeningrühma tippsõitjatest rääkides ERR-ile Varnavskaja.

Sel hooajal uisutavad Niina ja Mihhail kõrgema raskusastmega kavasid. Varnavskaja treenib neid nii, et kui alguses tuleb keerulistes hüpetes eksimusi, suudaks sportlased enesekindlalt ja hea kvaliteediga sõita kava lõpuni. Ta soovib, et iga element oleks sooritatud kavas maksimaalsel tasemel ning sportlased näitaks kohtunikele ning publikule huvitavat lugu. Et tehnika ja komponentide hinne oleks tasakaalus.

"See on meie eesmärk, et me võitleme algusest lõpuni, et peab ikkagi need viimased elemendid tegema ka samal tasemel nagu sa oskad. Mitte niimoodi, et hüpped ei tule välja ja siis teen üle jala muu ära. See on praegu nende ülesanne," selgitas treener.

Tippiluuisutajate kolm olulisemat vaala on tiitlivõistlused, Grand Prix' etapid ja Challenger seeria etapid. Uue hooaja 13 Challenger taseme võistlusest on juba kuus toimunud ning kõige rohkem esikohti (neli võitu) on teeninud Eesti ja Venemaa iluuisutajad, kes osalevad etappidel neutraalsete sportlastena. Aleksandr Selevko sai esikohad võistlustel Cranberry Cup Bostonis (USA) ja Nebelhorn Trophy Oberstdorfis (Saksamaal). Mihhail Selevko ja Niina Petrõkina olid parimad Lombardia Trophy (Itaalias) etapil.

Järgmise stardi teevad Varnavskaja juures harjutavad tipud juba neljapäeval Gruusias, kus toimub selle hooaja seitsmes ISU Challenger seeria etapp. Sarja kümnes etapp on novembris Tallinnas Tondiraba jäähallis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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