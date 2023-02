Vene olümpiajuht: praegune seis on olümpialiikumise jaoks vastuvõetamatu

Eelmisel nädalal andis rahvusvaheline olümpiakomitee teada, et ükski sportlane ei tohiks saada võistluskeeldu oma kodakondsuse tõttu ja ükski valitsus ei tohiks otsustada, millised sportlased võivad võistlustel osaleda.

Aasia olümpianõukogu on teinud pakkumise, mis hõlbustaks Venemaa ja Valgevene sportlast rahvusvahelisse sporti kaasamist ning seeläbi ka 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele kvalifitseerumist.

"Hetkel peavad rahvusvahelised alaliidud läbirääkimisi ROK-iga, et otsustada, millised tingimused luuakse. Hiljem teeb ROK need avalikuks," lausus Pozdnjakov Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS vahendusel. "Praegune asjade seis on rahvusvahelise olümpialiikumise jaoks vastuvõetamatu.

"Iga spordiala on unikaalne ja neile ei saa ühetaoliselt läheneda. Seetõttu on ROK võtnud vastava töö tegemiseks vähemalt ühe kuu pikkuse perioodi."

Pozdnjakov lisas, et ROK pole kunagi palunud sportlastel sõjategevust Ukrainas hukka mõista. "See on valeväide. See ei ole isegi praegustes kriteeriumides kirjas, peame seda jätkuvalt vastuvõetamatuks," sõnas ta.

"Venelased peaks saama võistelda samadel tingimustel, mis teised sportlased. Üldse ei tohiks olla mingit otsest viidet selle sõjalise erioperatsiooni heakskiitmise või mahalaitmise kohta."

Rahvusvaheline olümpiakomitee reageeris Pozdnjakovi kommentaaridele avaldusega, kus kirjutati, et Venemaa ja Valgevene riikide ja valitsuste vastased sanktsioonid ei ole läbiräägitavad. Need toodi ka detailsemalt välja.

Esiteks, rahvusvahelised alaliidud ja rahvuslikud olümpiakomiteed ei organiseeri ega toeta spordiürituste organiseerimist Venemaa ja Valgevene pinnal.

Teiseks, spordiüritustel ei kasutata nende riikide lippe, hümni, rahvusvärve ega teisi identifitseerivaid vahendeid.

Kolmandaks, rahvusvahelistele spordiüritustele ei kutsuta Venemaa ega Valgevene ametnikke.

Küll aga ei pööranud ROK oma avalduses tähelepanu Venemaa ja Valgevene sportlaste võimalikule kaasamisele rahvusvahelistele võistlustele hoolimata Venemaa sõjategevusest Ukrainas.