Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

"Mulle üleüldse meie praegune koondis on jätnud natuke varasemast erineva mulje. Minu meelest ei ole meil X-faktoriga üht mängijat, vaid meil on ühtlane... ma ei taha kasutada sõna "hall mass", aga meil on ühtlane keskmine tase," lausus ta intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Kui võtame üldse meie eredamaid hetki EM-i või kusagil mujal: meil on olnud X-faktorina Oliver Venno, Robert Täht, Kert Toobal - kes nagunii oli kogu aeg X-faktor. Mingi aeg olid nad kõik korraga ka väljakul. Kui ma vaatan praegust koondist... jah, meil on väga korralikke mängumehi, aga meil ei ole minu arust selget liidrit."

"Ma ei mõtle isegi statistiliselt," jätkas ta. "Nii palju, kui ma vaadanud olen, kes väljakul raskel hetkel võtab mehed kokku. Kas oli Toobali kokkuvõtmine või Venno ja Täht mingil perioodil lihtsalt ründasid selle palli maha, kui oli raske. Praegu oleme siis head, kui õnnestume kõik. Kui kuskilt läheb keeruliseks, siis tundub, et meil ei ole liiga palju nuppe, et seda vangerdust teha ja midagi muuta."

Rikand nõustub, et jutt kõlab sarnaselt Eesti korvpallikoondise juures räägituga. "Olles vaadanud ka korvpallikoondise mänge, siis minu arust jäi korvpallikoondisel täpselt samuti puudu see X-faktor. Mina ütlen, et see X-faktor oli praegu USA-s: vahet ei ole, kas see oli Stefan Vaaks või Henri Veesaar."

"Võrkpallis meil ei olegi praegu sellist mängijat, kelle elu mängu toel võiksime midagi suurt korda saata," leiab Rikand. "Praegu peab kogu koondis õnnestuma ja mulle tundub, et ka mängijate valikul on tehtud mingis mõttes selline turvaline valik selles osas, et koondis igal juhul hoiaks kokku. Et sealt ei tuleks mingeid muid probleeme, kas keegi saab liiga vähe mänguaega või midagi sellist."

Eesti võrkpallikoondise kapten Andri Aganits sellega päriselt ei nõustu. "Tegelikult ma usun, et meil on need otsustajad olemas geimi lõppudes," sõnas ta. "Jah, võib-olla ühel päeval on see [Renee] Teppan, võib-olla Täht, [Märt] Tammearu... ei saa üldse välistada X-faktorina ka Timo Lõhmust, kes sobib nii diagonaali, nurka, kust eile [laupäeval kontrollkohtumises Ukrainaga] tuli väga hästi ja tõi mängu muutuse."

"Ka sidemängijatega... mõlemal võib-olla X-faktor ühel päeval või X-faktor teisel päeval. Ma arvan, et esile kerkijaid ei ole ainult üks, kuhu peame kõik tähtsad pallid mängima. Muidugi olen seda meelt, et kui Eesti koondis tahab saavutada edu, siis kõik seitse-kaheksa-kümme meest peavad olema väga head. Me ei saa lubada, et keegi korra ära kukub. Kui juba kukkumine ühel mehel toimub, siis on meil juba raske. Ma arvan, et peame meeskonnana õnnestuma."

"Ma ei ütle, et meil on suuri egosid, aga ego on vaja natuke tahaplaanile suruda ja ühiselt punkti, geimi ja mängu võidu nimel töötada," jätkas kapten. "Ma arvan, et see saab olema edu võti, millega mänge võita."

"Kui näeme iga punkti nimel vaeva - ma usun, et sellega on ka meil mängus emotsioon. Emotsioon sütitab publikut ja vastupidi. See on võib-olla isegi see X-faktor - inimesed, kes meid vaatama tulevad ja kelle ees tahame väga palju mängida ja tõestada. Usume ja loodame ja tahame, et see tulemus ikkagi tuleb."

Eesti võrkpallikoondis alustab EM-finaalturniiri reedel, 11. septembril Tamperes rumeenlase Gheorghe Cretu juhendatava Serbia vastu. Järgnevates mängudes tuleb kohtuda ka Taani, Belgia, Hollandi ja Soomega.