Laskesuusakuningas Fourcade tahab venelasi spordiareenile tagasi

"On palju neid, kes mõistavad, ja palju neid, kes ei mõista. Ma ei ütle, et tean tõde või olen teistest kõrgemal, kuid inimesena on mul isiklik seisukoht. Sportlaste esindajana ja endise sportlasena arvan, et peaksime kaaluma Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamist võistlustele. See on minu peamine sõnum. Mind on valitud ROK-i selleks, et sportlasi kaitsta. Ja ma tunnen, et ma ei kaitse neid sportlasi. Loomulikult on nad venelased ja valgevenelased, kuid nad on ka sportlased. Arvan, et neid tuleks ka selle alusel kaitsta," rääkis Fourcade, kes on 2024. aasta Pariisi olümpiamängude sportlaste komisjoni esimees.

Prantslane rõhutas, et ta ei toeta Venemaa sõjalist agressiooni Ukrainas. "Toetan täielikult Ukraina rahvast. See sõda on kohutav. Ükski osa minust ei mõista Venemaa valitsust või selle tegevust. Olen kogu oma karjääri jooksul dopinguküsimustes Venemaa vastu võidelnud. Ma ei olnud ainus, kuid üks vähestest, kes võttis avaliku seisukoha Venemaa riigi ja ametivõimude vastu. Mul oli mõnikord sellepärast hirm, sest ma ei teadnud kunagi, mis võib juhtuda. Aga ma ei anna kellelegi võimalust mind venemeelsuses süüdistada," ütles ta.

Fourcade lisas, et näeb probleemi mõlemat külge ja mõistab täielikult neid, kes Venemaa ja Valgevene sportlaste naasmist ei soovi. Ukraina on ähvardanud Pariisi olümpiat boikoteerida, kuid Fourcade arvab, et see oleks samm vales suunas. "Toetan seda, et sportlased kasutavad oma häält. Tahan, et nad ütleksid selgelt välja, kui miski neid muretsema paneb. Kuid see muutub keeruliseks, kui sportlased peavad valima, kellega nad peaksid või ei peaks koos võistlema. Me saame spordiareenil kokku tulla ja maailmale näidata, et võime spordi väärtuste abil üksteist armastada ja üksteise vastu võidelda. Olen seda põhimõtet kaitsnud esimesest päevast alates. Ma reedaksin ennast ja seda, mille eest ma seisan, kui ma seda ei kaitseks."

Pariisi linnapea Anne Hidalgo on öelnud, et ta ei taha venelasi 2024. aasta olümpiamängudel näha. "Mul oleks väga piinlik, kui minu kodumaa otsustaks Venemaa ja Valgevene sportlastele võistlemise keelata. Oleme uskumatult uhked, et saame näidata maailmale, kui ilus on Prantsusmaa, aga ma ei saa aru, kuidas me saame maailma tervitada ilma Venemaa ja Valgevene sportlasteta. Mina ei suudaks seda taluda," tõdes Fourcade.

"Elame maailmas, kus kõik on must-valge. Ei ole mingeid halle alasid ega nüansse. Ei saa rääkida sellest, et tahan Venemaa sportlasi tagasi ilma, et inimesed arvaksid, et toetan sõda. Ma ei toeta seda sõda mitte kunagi," lõpetas laskesuusakuningas.