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Meeste hokiliiga play-off'i seeriad muudetakse seitsmemänguliseks

Jäähoki
Foto: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Jäähoki

Eesti jäähoki naiste meistriliiga on juba alanud ning sel nädalal saab avapaugu ka meeste meistriliiga. Eesti Hoki juhatuse liige Veiko Süvaoja rääkis Vikerraadiole, et suuri muudatusi ei tehta, aga liigade eesmärk on pingelisi mänge rohkem korraldada.

Naiste hokiliiga sai avapaugu juba kaks nädalat tagasi ning peetud on kaks mänguvooru, meeste Unibet liiga saab alguse tuleval nädalavahetusel. "Põhimõtteliselt jätkub kõik sealt, kus kevadel pooleli jäi. Meil on viis klubi, kõik samad, mis eelmisel hooajal. 3. oktoobril stardivad eelmise aasta finalistid, Viru Sputnik ja Narva PSK," rääkis Süvaoja.

"Põhihooaeg tuleb samamoodi, mängime neli ringi ja mis eelmise hooajaga on muudatus, tulevad play-off'ides. Eelmisel hooajal play-off'id olid huvitavad, palju rahvast käis vaatamas. Tegime ettepaneku, et mängime poolfinaalid ja finaalid nelja võiduni," lisas hokiliidu juhatuse liige.

Mullune finaalseeria läks otsustavasse viiendasse mängu, kus peaaegu kaks-null edu maha mänginud Viru Sputnik teist korda Eesti meistritiitli pälvis. Pronksi teenis mullu Tartu Välk, sel hooajal enam eraldi kolmandat kohta välja ei mängita. "Klubid enam ei soovinud seda mängu ja mõnes mõttes on see ka õige. Pronks jääb sellele klubile, kes jõuab poolfinaali ja kaotab, aga on regulaarhooajal kõrgemal positsioonil," rääkis Süvaoja.

Meeste liigas mängib kaks klubi Kohtla-Järvelt ning ülejäänud kolm on Narvast, Tartust ja Tallinnast. "Narva on olnud alati selline koht, kus jäähokit mängitakse palju. Kui vaadata Narva [PSK] koosseisu, siis nad kogu aeg toovad juurde oma noormängijaid. Pealekasv on päris okei ja võõrmängijaid kasutama ei pea," rääkis Süvaoja.

"Kohtla-Järves on kaks klubi ühes jäähallis, eks neil on oma raskused ja omavaheline konkurents. Seal võib-olla mängijaid ei jagu kahele klubile, mingis mõttes võiks tegutseda nad seal ühtselt. Tallinnas samamoodi, on Vipers, kes mängib oma noormängijatega. Nad nii tulemuse peale orienteeritud ei ole, aga annavad võimaluse oma noormängijatele, kes kannavad meistriliigas välja mänguaja. Vipersile on lisandunud ka paar kogenumat mängijat, üks neist on Daniil Fursa, kes eelmisel hooajal mängis veel Optibetis Kyiv Capitalsi eest. See annab päris suure plussi Vipersile juurde," lisas Süvaoja.

Vahepeal on räägitud võimalusest, et lisaks Tallinna HC Panterile liituks veel üks meeskond Optibet liigaga ehk Balti klubisid ühendava võistlussarjaga. Kas selline võimalus veel püsib? "Väga ei paista, kui vaadata, kuidas Panter selle nimel tööd teeb," vastas Süvaoja.

"Mängib Optibeti, aga ohverdab selle, et Unibeti ei saa mängida. Kuigi noormängijaid justkui oleks, aga neid pole nii palju, et terve võistkond kokku panna. Panter on oma noormängijaid, kes Optibeti ei küündi, andnud laenule näiteks Vipersile," lisas ta. "Optibetis mängimine nõuab väga suurt pingutust nii finantsiliselt kui ka ajaliselt. Sõitusid on palju ja leida neid mängijaid, kes suudavad seda töö kõrvalt teha, on päris keeruline."

Mullu tuli Eesti naiste meistriks Tallinna HC Grizzlyz

Naiste hokiliigas jätkavad samuti viis mullu mänginud klubi, kahes voorus on täisedu saatnud vaid HK Roosa Panterit. Geograafiliselt seisneb erinevus meeste liigaga selles, et kolm klubi on pealinnast.

"Ajalooliselt on ka nii olnud, naiste hoki pealinnas paarkümmend aastat tagasi hakkas arenema," selgitas Süvaoja. "Siia on jäänud need inimesed, kes sellega tahavad südamest tegeleda ja nad on suutnud seda siin vedada ja laiendada. Tüdrukuid tuleb päris palju juurde, aga just eriti Tallinnas, kuna siin on aktiivsed eestvedajad."

Narvas siiani naiste võistkonda ei ole, aga trenni juba tehakse ja lootust on, et tulevikus saab ka piirilinnas naiste meistriliiga mänge nautida. "Nad on veel suhteliselt algajad, meistriliigasse ei ole end veel kirja pannud. Neil on vaja veel natuke treenida, muidu mängud läheks väga ühepoolseks, ei ole ka huvitav. Aga Narvas tegeldakse sellega küll," rääkis Süvaoja.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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