Norra talisporditähed on valmis venelaste naastes võistlusi boikoteerima

Balti riikide ja Poola ministrid toonitasid neljapäeval, et Venemaa ja Valgevene sportlaseid ei peaks rahvusvahelistele võistlustele tagasi lubama. Norra tippsportlased on sama meelt ja valmis rääkima ka võistluste boikoteerimisest.

"Ukraina konfliktis ei ole muutusi toimunud, seega ei mõista ma, miks peaksid Venemaa ja Valgevene taas võistlustele pääsema," rääkis neljakordne laskesuusatamise maailmameister Sturla Holm Lägreid reedel NRK-le.

Kui Lägreidi sõnul on jutud võistluste boikoteerimisest praegu veel ennatlikud, on mitmed teised Norra ja ka Rootsi tipud konkreetsemalt arvamust avaldanud. Näiteks on öelnud nii Rootsi murdmaasuusataja Linn Svahn kui Norra olümpiahõbe Pal Golberg, et ei kavatse venelaste ja valgevenelaste võistluskarussellile naastes kaasa lüüa Planica MM-il. "Praeguse seisuga oleksin valmis võistlusi boikoteerima," tõdes NRK-le ka Lägreidi tiimikaaslane Vetle Sjaastad Christiansen.

"Riiklik boikott on midagi sellist, mida peaksime Norras kaaluma. On tähtis sõna võtta. Üks asi on kindel: ma ei taha neid võistlemas näha enne kui sõda on lõppenud," lisas Tarjei Bö.

Kui Pekingi olümpiavõitja Gerd Kanter rääkis nädala alguses ERR-ile, et iga sportlane peaks boikoteerimise üle ise otsustama, arvab Norra mäesuusakuulsus Henrik Kristofferson teisiti: "ma ei paneks seda otsust individuaalse sportlase õlgadele," sõnas ta NRK-le. "See asetaks sportlase keerulisse olukorda. On parem see otsus langetada kollektiivselt. Ma arvan, et seda ei peaks küsima sportlastelt, vaid selle otsuse vastu võtma kõrgemal."