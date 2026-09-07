Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

Eesti koondis alustab turniiri reedel kohe ühe peamise favoriidi Serbia vastu. Järgnevatel päevadel tuleb kohtuda ka Taani, Belgia, Hollandi ja Soomega. "Kui me võtame eesmärgiks mängida hästi või saada üks võit, siis ma arvan, et need eesmärgid on liiga väikesed," kommenteeris koondise kapten Andri Aganits intervjuus Vikerraadio saatele "Spordipühapäev".

"Unistused ja sihid peavad olema kõrgel ja et nende poole püüelda, tuleb nende nimel ka julgelt mängida. Jah, ma olen nõus, et meie mängijate valim ei ole... üks-kaks-kolm meest muutub ja kogu pilt muutub. Samamoodi on korvpallis. See käib natuke lainetena. Olid meil ka helgemad ajad. Sisimas oleme kogu aeg tahtnud. Oleme, välja öeldes, põrunud."

"Viimane EM Šveitsi mäng oleks võinud olla kolm-null ja läks kolm-kahe peale. Okei, seal edasipääsu selgitaski see mäng, kas Belgia või meie. Belgia paraku on olnud olulisemates mängudes meist paremad. Treeningmängudes oleme neid võitnud eelmisel suvel ja kui vaatad turniiri, siia nad on alagrupis tugevuselt esimene-teine. Aga samas ei ole seda tunnet, et nende vastu üldse ei saa."

Aganits rõhutab, et mängida tuleb julgelt. "Ma leian, et see on võimalik. See ei ole pilvedes olemine, kui ütleme, et tahame 24 seast saada 16 parema sekka. Keskmine tase on nii palju tõusnud. Kõik teevad väga head tööd. Kõik koondised on detailides väga professionaalsed. Lõpuks otsustavadki pisidetailid: kes on 20+ hetkedel enesekindlam, sõiduvees, otsustav. See otsustab lõpuks väga palju."

"Peame ise olema need, kes otsustavad, mitte lasta teistel endaga otsustada. Paraku nii on ja nii tuleb lihtsalt minna. Mis seal siis kaotada on? Me ei pea kartma seda, et meil läheb EM aia taha. Kui juba eos kardad, siis pole mõtet minnagi. Selle nimel me ju ei valmistu ega trenni ei tee. Kõigil on seda sportlase egoismi, tahame tõestada ja saavutada. See energia suunata tulemusse - tegelikult on võimalik."

Koondise kapten nõustub, et lihtne ei ole, aga alagrupis puuduvad ka tõeliselt suured. "Meie alagrupp on üks tihedamaid, kui mitte kõige tihedam. Meil ei ole ühte suurt - Poolat, Itaaliat -, aga Serbia ja Belgia... iga võit alagrupis on kordaminek ka meile. Kui oleme hästi ausad, ka teised koondised mõtlevad meie vastu, et see on see mäng, kust tuleb punkte võtta. Ma arvan, et teistmoodi ei saa ise ka läheneda."