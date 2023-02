Taimsoo: EOK võiks julge olla ja öelda välja, et me boikoteerime olümpiat

"Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on hetkel oma sõnumites öelnud, et Venemaa ja Valgevene sportlased on Pariisi 2024 olümpiamängudele lubatud. Kui paar päeva tagasi sellest Eesti Ekspressi ajakirjanikuga juttu tegin, siis mulle tundus, et öelda oli rohkem, kui tol hetkel leheveergudele mahtus, laiendame natuke mõttekäiku," alustas Taimsoo enda postitust sotsiaalmeedias ning tõi välja mitu punkti.

Neist ühes viskas ta kinda Eesti Olümpiakomiteele. "EOK. Meie olümpiakomitee on andnud välja sõnumi, et nemad ei hakka midagi boikoteerima. Ühelt poolt igati mõistan seda lihtsat sõnumit ja veeretada vastutusekoorem sportlase kaela (nagu ka Ekspress kirjutas). Teisalt, kuna olümpiani on veel piisavalt aega, siis hetkel võiks julge olla ja öelda ise välja, et jah, me boikoteerime ning otsida liitlastest olümpiakomiteesid, kes sama ütleks," avaldas Taimsoo. "Kõik oleme juba aru saanud ju, et ROK-i huvitab pigem teleõiguste müük ja need on olnud ka põhjused, miks taheti maha võtta programmist näiteks ka meile kuulsust toonud alad – maadlemine ja epeevehklemine. Kust tuleb raha ja kuhu läheb tolm, mida meile siin hetkel usinalt silma üritatakse puistata?"

"Hetkel peaksid pigem olema ka ROK-i liikmete (rahvuslikud olümpiakomiteed) kriitilised pilgud suunatud juhtorgani poole, et mis seal toimub, kui nii suurte avaldustega sõja ajal välja tullakse?" imestas Taimsoo. "Kui ülejäänud Euroopa või läänemaailm meie initsiatiiviga kaasa tuleb, siis ma olen kindel, et me ei näe mitte ühtegi Venemaa ega seda toetava režiimi (Valgevene) riigi sportlast Pariisi 2024 mängudel. Jah, ma väga hindan EOK tööd, aga kui sõda käib meist 900 kilomeetri kaugusel, siis asjal on teine perspektiiv."

Viimase punktina tõi Taimsoo välja sportlased. "Olles hetkel käinud neljadel olümpiamängudel ning võistelnud koos ligi kahesaja koondisekaaslasega, läbi nende mängude tean ja mõistan väga hästi, et paljudele ongi olümpiale pääsemine juba väga, väga suur saavutus. Medalivõit on vabalt võrreldav personaalse elutööpreemiaga ning sündmus, mille üle tunneb uhkust terve meie vaba riik," arutles Taimsoo. "Sellist võimalust ei pruugi mitte kunagi enam elus tulla, seda raskem on öelda kellel iganes, et JAH, ma boikoteerin. Täiesti kindel, et kui Venemaa ja Valgevene sportlased võistlevad, siis need, kes sportlastest lähevad, saavad peapesu; need, kes ei lähe, saavad peapesu ja mängusid ümbritseb halb aura. Küll aga kirjutatakse medalivõitjate nimed raamatusse ja nii ongi!"