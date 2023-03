ROK-i president: olümpiamängud ei saa olla poliitiliste vaidluste kohtunik

Bach rääkis Essenis toimunud poliitilisel foorumil, kus ütles, et kui poliitika hakkab otsustama, millised sportlased saavad võistlustel võistelda, saab spordist poliitiline tööriist. "Seejärel on võimatu spordil enda ühendavaid võimeid kasutada," ütles ROK-i president.

"Me peame olema poliitiliselt neutraalsed, aga mitte apoliitilised. Me teame hästi, et poliitika valitseb maailma. Me teame hästi, et meie otsustel on poliitilised tagajärjed ja peame sellega arvestama. Aga me ei tohiks teha viga, et tõstame end rahvusvaheliste poliitiliste vaidluste kohtunikeks, sest need poliitilised jõud hävitavad meid," lisas Bach.

ROK-i president avaldas kaastunnet ukrainlastele, aga ütles, et vastutusest inimõiguste ja olümpiaharta ees ei saa venelasi mängudelt isoleerida. "Meil on dilemma. Me tunneme, kannatame koos ja mõistame Ukraina inimesi ja sportlasi. Meil on rahvusvahelise organisatsioonina vastutus inimõiguste ja olümpiaharta ees. Kumbki ei luba inimesi passi järgi täielikult isoleerida," ütles Bach.

Aasta alguses avalikustas ROK, et Venemaa ja Valgevene sportlastel on võimalus Pariisi OM-ile läbi Aasias toimuvate kvalifikatsioonide siiski pääseda, seda küll neutraalsete sportlastena. 34 riigist koosnev koalitsioon allkirjastas seejärel avalduse, milles kutsusid ROK-d selgitama "neutraalse sportlase" definitsiooni. Ühisavaldusega liitus ka Eesti.

Avalduses märgiti, et Venemaa agressioon Ukrainas jätkub ning olukord on alates 2022. aasta veebruarikuust ainult halvenenud. Spordiministrid ja kõrged ametnikud rõhutasid, et solidaarsusest Ukraina sportlastega, kelle spordirajatised on hävitatud, kes on pidanud riigist lahkuma või kellest mitmed on Ukrainat kaitses kaotanud oma elu, ei ole põhjust loobuda Venemaa ja Valgevene sportlasi taunivast hoiakust.