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Zverev kaotas jälle esikümne mängijale, kuid taastas paarismängus Euroopa edu

Tennis
Alexander Zverev.
Alexander Zverev. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Londonis toimuval võistkondlikul tenniseturniiril Laver Cup juhib teise mängupäeva järel kokkuvõttes 7:5 Euroopa koondis.

Euroopa koondis läks teisele mängupäevale vastu 3:1 eduseisus. Laupäeva esimeses üksikmängus kaotas itaallane Flavio Cobolli (ATP 7.) maailma meeskonna esindajale, ameeriklasele Learner Tienile (ATP 13.) 3:6, 6:2, 7:10.

Seejärel tuli Euroopa eest väljakule sakslane Alexander Zverev (ATP 2.), kes pidi tunnistama austraallase Alex de Minauri (ATP 9.) 2:6, 7:6 (5), 11:9 paremust. Zverev kaotas sel aastal kümnest mängust kaheksandat korda maailma edetabelis esikümnesse kuuluvale vastasele. Kui võtta arvesse ka 2025. aasta tulemused, siis on Zverev viimasest 25 säärasest matšist võitnud vaid kuus.

Tieni ja de Minauri võidud aitasid maailma koondisel kokkuvõttes 5:3 juhtima minna. Euroopat päästis veel sügavamasse auku vajumisest Carlos Alcaraz (ATP 3.), kes sai 6:3, 4:6, 13:11 jagu ameeriklasest Taylor Fritzist (ATP 10.). Seejuures pidi hispaanlane tõrjuma kaks matšpalli.

Mängupäeva lõpetas paarismäng, kus Zverev ja norralane Casper Ruud (ATP 17.) alistasid 6:4, 7:6 (7) tulemusega Kasahstani lipu all mängiva Alexander Bubliku (ATP 21.) ja ameeriklase Brandon Nakashima (ATP 16.). Kokkuvõttes läks Euroopa koondis juhtima 7:5.

Pühapäeval peetakse viimased neli matši. Üksikmängudes kohtuvad omavahel Zverev - Tien, Alcaraz - de Minaur ja Rafael Jodar - Fritz. Paarismängus võtavad mõõtu Cobolli/Jakub Menšik - de Minaur/Fritz.

2017. aastast toimuva Laveri karikaturniiri on viiel korral võitnud Euroopa ja kolmel korral maailma koondis.

Toimetaja: Henrik Laever

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