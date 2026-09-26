Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima

Londonis toimuvat võistkondlikku tenniseturniiri Laver Cup asus esimese päeva järel juhtima Euroopa koondis, kes teenis kolm võitu Maailma koondise ühe vastu.

Norralane Casper Ruud alistas esimeses üksikmängus argentiinlase Francisco Cerundolo 6:7 (4:7), 6:4, 10:8, aga Maailm viigistas, kui ameeriklane Brandon Nakashima sai jagu tšehh Jakub Menšikist 6:1, 3:6, 10:7.

Euroopa haaras uuesti eduseisu, kui hispaanlane Rafael Jodar sai jagu kasahh Aleksandr Bublikist 6:2, 6:3 ning päeva lõpetas Euroopa jaoks ka võidukas paarismäng.

Seal tuli taas O2 areenile Menšik, kelle partneriks oli hispaanlasest täht Carlos Alcaraz. Nad alistasid Bubliki ja ameeriklase Taylor Fritzi 6:4, 6:4.

Laveri karikaturniir kestab reedest pühapäevani. Euroopa koondist juhendab kaptenina prantslane Yannick Noah, keda abistab britt Tim Henman. Maailma koondist tüürib ameeriklane Andre Agassi, kelle abiline on austraallane Patrick Rafter.

Euroopa koondisesse kuuluvad Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Menšik, Casper Ruud ja varumehena Arthur Fery. Maailma koondise moodustavad Alex de Minaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Aleksandr Bublik, Francisco Cerundolo ja varumehena Ignacio Buse.

2017. aastast toimuva Laveri karikaturniiri on viiel korral võitnud Euroopa ja kolmel korral maailm. Seejuurest tiitlit kaitseb maailma koondis, kes alistas mullu San Franciscos toimunud mõõduvõtus Euroopa 15:9.