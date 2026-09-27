Poola võrkpallikoondis kaitses Euroopa meistritiitlit

Kõige kaasahaaravamaks kujunes kahtlemata esimene geim, kus Poola oli alguses ühe-kahepunktilises juhtrollis, kuni Prantsusmaa viigistas seisu 16:16-le. Järgnes punkt-punkti heitlus ning Poola pidi geimi lõpus kaitsma kaks geimpalli, et võita pikale veninud lahing 31:29.

Teises geimis juhtis Poola algusest lõpuni. Tiitlikaitsja pääses ette 9:3 ja oli üks hetk lausa kümnepunktilises eduseisus (17:7). Kolmas geim kulges sarnase stsenaariumi järgi, ent seekord oli Prantsusmaa pidevas eduseisus. Prantsusmaa püsis neljanda geimi alguses löögiulatuses, aga Poola tegi geimi keskel kuuepunktilise vahe sisse ning ei lubanud prantslasi enam viiest punktist lähemale.

Poola resultatiivseimana tõi 16 punkti Bartlomiej Boladz. Wilfredo Leon ja Tormasz Fornal panustasid mõlemad võitu 13 silma. Prantsusmaa särgis kogus üleplatsimehena 20 punkti Mathis Henno.

Poolal õnnestus Euroopa meistritiitlit kaitsta, sest kolme aasta tagusel EM-il saadi finaalis 3:0 jagu Itaaliast. Tegemist oli Poola kolmanda EM-tiitliga, esimene võideti 2009. aastal.

Ühtlasi tagas Poola koha 2028. aasta Los Angelese suveolümpiamängudele. "Tänu olümpiapiletile on EM-tiitel veelgi magusam. Nüüd saame keskenduda olümpiaks valmistumisele. See ei tähenda, et me enam ei anna endast maksimumi igal turniiril, kus osaleme. Teame väga hästi, et meil on alati võimalus võidelda kuldmedali nimel," rääkis Poola koondise kapten Aleksander Sliwka.

EM-finaalturniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Poola koondise Kuuba päritolu nurgaründaja Wilfredo Leon.