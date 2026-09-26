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Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise EM-pronksi

EM-finaalturniir
Soome võrkpallikoondislased pärast EM-pronksimängus saadud võitu Sloveenia üle
Soome võrkpallikoondislased pärast EM-pronksimängus saadud võitu Sloveenia üle Autor/allikas: CEV
EM-finaalturniir

Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3:0 (25:23, 25:20, 29:27).

Esimest korda pääses Soome Euroopa meistrivõistlustel medalimängudele 2007. aastal, kui toona alistati vahegrupis 3:0 kaks aastat hiljem EM-kulla võitnud Poola. Venemaal toimunud finaalturniiril tuli põhjanaabritel poolfinaalis aga tunnistada Hispaania 3:2 paremust ja pronksimängus jäädi 1:3 alla Serbiale.

2011. ja 2013. aastal jõudis Soome EM-il kaheksa parema sekka, aga tänavu teist korda ajaloos poolfinaali ning laupäeval alistati kolmes geimis tugev Sloveenia, kes võitis medali kolmel eelmisel finaalturniiril.

Milanos toimunud pronksimatšis mängisid suurt rolli vennad Marttilad: Nooa lõpetas kohtumise 19 ning Luka 17 punktiga. "Ma ei suuda seda uskuda: võitsime 3:0! Mida kuradit?! Ma ei oleks osanud unistadagi, et lõpetame selle turniiri niimoodi," oli Nooa Marttila Ylega rääkides emotsionaalne.

Soome koondise peatreener Olli Kunnari oli toonases 2007. aasta meeskonnas, kes jäi napilt medalita. "Nüüd võin juba naeratada, selja taha on jäänud imeline suvi. See on kirss tordil," tõdes Kunnari. "Mehed võitlesid väga võimsalt ja alustasime mängu kohe väga hästi. Olime kaitses distsiplineeritud, pakkusime hiilgavaid individuaalseid esitusi."

Küsimusele, kuidas meeskond ajaloolist pronksi Milanos tähistab, vastas põhjanaabrite peatreener ehtsoomlaslikult. "Meil on hommikul üsna varajane lend. See vanamees ilmselt ei jaksa, aga küll poisid lähevad," muigas Kunnari.

Toimetaja: Anders Nõmm

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