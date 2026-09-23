Glinka tagas Prantsusmaal koha kaheksa seas

Glinka alistas veidi vähem kui kaks tundi kestnud teise ringi kohtumises prantslase Ugo Blanchet' (ATP 320.) 6:4, 3:6, 6:4.

Kui kahes esimeses setis sai otsustavaks üks murdepall, siis otsustavas setis läks Glinka murde toel 3:1 juhtima, kuid Blanchet võrdsustas seisu seitsmendas geimis. Glinka sai järgmise vastase pallingu kätte kümnendas geimis ja vormistas sellega matšivõidu.

Esimeses ringis sai Glinka jagu prantslasest Daniel Jade'ist (ATP 643.) 6:3, 7:5. Kaheksa parema seas on tema vastaseks neljanda asetusega horvaat Dino Prižmic, kes asub maailma edetabelis 101. positsioonil.

Meie esireket Mark Lajal (ATP 143.) kohtub kolmapäeva pärastlõunal teises ringis prantslase Thomas Faureliga (ATP 340.).