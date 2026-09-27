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Eesti taipoksija kaitses taas edukalt meistrivööd

Võitlussport
Marie Ruumet.
Marie Ruumet. Autor/allikas: RWS - Rajadamnern World Series/Facebook
Võitlussport

Taipoksija Marie Ruumet kaitses sel aastal juba kolmandat korda edukalt oma kärbeskaalu meistrivööd.

Ruumet tuli veebruaris Rajadamnerni võistlussarja ajaloo esimeseks kärbeskaalu meistriks. Maikuus alistas ta kohtunike ühehäälse otsusega oma esimese väljakutsuja, tailanna Jitti Manopi ja võitis juunis tehnilise nokaudiga iraanlannat Roghiyeh Mohamadiyanit.

Laupäeval pidi Ruumet kolmandat korda oma meistrivööd kaitsma ameeriklanna Deisree Wodickeri vastu, kes oli seni kaotuseta. Eestlane võitis viis raundi kestnud heitluse kohtunike ühehäälse otsusega.

"Mul on väga hea meel, et sain võidu oma klubile tuua. Suur tänu Sasiprapa klubile! Täna pidime siia üleujutuste tõttu paadiga tulema," rääkis Ruumet matši järel tai keeles. "Enne koju [Eestisse] naasmist tahaksin veel ühe matši pidada. Kas siis meistrivööd kaitsta või pidada superfight kahe vööomaniku vahel. Seejärel läheksin koju perega jõule tähistama," lisas ta.

Toimetaja: Henrik Laever

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