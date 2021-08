Kontaveit teeb Cincinnatis koostööd endise tippmängijaga

Kontaveit lõpetas aprilli lõpus ligi kolm aastat kestnud koostöö briti Nigel Searsiga, järgmised kaks kuud abistas teda Ain Suurthal.

Sellel nädalal juhendab Cincinnatis Kontaveiti venelane Dmitri Tursunov, endine tippmängija, kes jõudis 2006. aastal maailma edetabelis 20. kohale ja võitis karjääri jooksul mängijana seitse ATP turniiri.

Pärast mängijakarjääri lõppu 2017. aasta augustis sai Tursunovist valgevenelanna Arina Sabalenka treener, nende koostöö kestis 2019. aasta lõpuni.

Kontaveit loositi avaringis kokku Tuneesia esinumbri Ons Jabeuriga (WTA 22.), kes jõudis mullu Cincinnati turniiril veerandfinaali. Mängu võitja jaoks ei lähe turniir lihtsamaks, sest teises ringis ootab ees mullune Prantsusmaa lahtiste võitja, maailma seitsmes reket Iga Swiatek.

Anett Kontaveit listens to coach Dmitry Tursunov during Sunday's practice in Cincinnati pic.twitter.com/sRLYojovxQ