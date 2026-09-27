Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni

Järgmisel nädalavahetusel kohtub Kotsari klubi kahel korral Shinshu Brave Warriorsiga, kes alustas samuti hooaega võidu ja kaotusega.

Isaiah Livers tõi võitjatele 16 ja Kameron McGusty 15 punkti, kaotajate resultatiivseim oli 20 punktiga Trey Kell.

Kotsar viskas kaheksa punkti (kahesed 4/8) ja võttis mängu parimana 12 lauapalli (neli rünnakul). Tema arvele kogunes veel üks resultatiivne sööt, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

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