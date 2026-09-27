Lauas möllanud Kotsar aitas Yokohama esimese võiduni
Eesti korvpallikoondislase Maik-Kalev Kotsari koduklubi Yokohama B-Corsairs teenis Jaapani kõrgliigas hooaja esimese võidu.
Laupäeval toimunud avamängus Utsunomiya Brexi 88:78 paremust tunnistama pidanud Yokohama alistas pühapäeval sama vastase numbritega 74:71 (24:14, 12:23, 13:19, 25:15).
Kotsar viskas kaheksa punkti (kahesed 4/8) ja võttis mängu parimana 12 lauapalli (neli rünnakul). Tema arvele kogunes veel üks resultatiivne sööt, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.
Isaiah Livers tõi võitjatele 16 ja Kameron McGusty 15 punkti, kaotajate resultatiivseim oli 20 punktiga Trey Kell.
Järgmisel nädalavahetusel kohtub Kotsari klubi kahel korral Shinshu Brave Warriorsiga, kes alustas samuti hooaega võidu ja kaotusega.
Toimetaja: Henrik Laever