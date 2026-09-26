Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali
Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist kahe eelmise aasta võitja Itaalia.
Anhelina Kalinina alistas esimeses üksikmängus Tyra Caterina Granti 6:3, 6:4 ja Elina Svitolina sai seejärel jagu Jasmine Paolinist 6:2, 6:2, misjärel polnud paarismäng enam tarvilik.
Eelmisel aastal esimest korda poolfinaali pääsenud, aga seal just Itaaliale alla jäänud Ukraina koondis pääses seega esimest korda finaali. Nüüd tuleb otsustavas lahingus kohtuda Tšehhiga.
Tšehhi koondisel piisas esimeses poolfinaalis Hispaania vastu samuti üksikmängudest: Karolina Muchova alistas Jessica Bouzas Maneiro 7:5, 6:4 ja Linda Noskova sai jagu Cristina Bucsast 7:6 (7:5), 6:2.
Billie Jean Kingi karikavõitja selgub Hiinas Shenzhenis pühapäeval, 27. septembril.
Toimetaja: Siim Boikov