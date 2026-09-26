Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali

Tšehhi koondisel piisas esimeses poolfinaalis Hispaania vastu samuti üksikmängudest: Karolina Muchova alistas Jessica Bouzas Maneiro 7:5, 6:4 ja Linda Noskova sai jagu Cristina Bucsast 7:6 (7:5), 6:2.

Eelmisel aastal esimest korda poolfinaali pääsenud, aga seal just Itaaliale alla jäänud Ukraina koondis pääses seega esimest korda finaali. Nüüd tuleb otsustavas lahingus kohtuda Tšehhiga.

Anhelina Kalinina alistas esimeses üksikmängus Tyra Caterina Granti 6:3, 6:4 ja Elina Svitolina sai seejärel jagu Jasmine Paolinist 6:2, 6:2, misjärel polnud paarismäng enam tarvilik.

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