Saalijalgpalli superkarika võitis Tallinna Bunker Partner

Bunker Partner haaras mängu alguses initsiatiivi. Narva meeskonna jaoks muutis olukorra keerulisemaks ka väravavahi vigastus, mille järel tuli meeskonnal kasutada lendavat väravavahti. Viiendal minutil viis Marek Naal Bunkeri juhtima ja minut hiljem suurendas eduseisu Pavel Rubel. Bunkeri kolmas tabamus sündis vähem kui minut hiljem, kui täpse löögi vormistas väravaks Anton Pfening, vahendab jalgpall.ee.

Poolaja lõpus kasvatas Bunker edu veelgi. 17. minutil jõudis pall küljesisselöögi järel värava alla, kus Marek Naal lõpetas suurepärase kombinatsiooni kannalöögiga ning viis meeskonna 4:0 ette.

Narva mängis teisel poolajal aktiivsemalt ning suutis Bunkeri väravat rohkem ohustada. 24. minutil jõudis aga Bunker taas sihile, kui Narva värava alla täiesti vabaks jäetud Ervin Stüf vormistas seisuks 5:0. Järgmisel minutil sai ka Narva oma väravaarve avatud, kui kõrge pressingu tulemusel sahistas võrku Andrii Kidanov. Pooltunni täitumisel lõi Bunkeri kuuenda värava Pavel Rubel. 33. minutil mängis Narva end mitme Bunkeri mängija vahelt rünnakule ning Lev Lužin realiseeris täpse söödu. Unitedi kolmanda tabamuse sai kirja Daniil Dikopavlenko.

Kui mängu lõpuni jäi vähem kui minut, jõudis Dikopavlenko veel teist korda sihile. Bunkeri väravavaht suutis esimese rünnaku küll tõrjuda, kuid jätkuolukorras jõudis pall siiski väravasse. Mängu viimase sõna ütles Bunker. Kümme sekundit enne lõpuvilet vormistas Ervin Stüf oma teise värava ning Bunker Partner võttis 7:4 võiduga klubi ajaloo esimese superkarika.

Bunker Partner oli varem superkarikafinaalis mänginud kahel korral – 2023. ja 2025. aastal.

Uus Meistriliiga hooaeg saab avapaudu reedel, 2. oktoobril.