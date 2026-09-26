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Kasahstani miljardärist sai maleliidu ajaloo noorim president

Male
Timur Turlov
Timur Turlov Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Male

Paralleelselt maleolümpiaga toimuvad Usbekistanis Samarkandis sel nädalavahetusel ka rahvusvahelise maleliidu FIDE kongress ja üldkoosolek. Laupäeval toimunud presidendivalimistel valiti FIDE uueks presidendiks Venemaal sündinud, aga alates 2022. aastast Kasahstani kodakondsust omav Timur Turlov.

Lisaks Turlovile kandideerisid presidendiks veel Saksamaa esindajad Wadim Rosenstein ja Jan Henric Büttner. Presidendivalimiste esimeses voorus andsid oma hääle 192 rahvusliku maleföderatsiooni esindajad, Turlov sai 96 häält Rosensteini 76 hääle vastu; kaks tundi hiljem toimunud teises hääletusvoorus sai Turlov 196-st häälest 110 ning nimetati FIDE kaheksandaks presidendiks.

38-aastasest Kasahstani maleföderatsiooni presidendist sai noorim FIDE president ning ta võtab ameti üle Arkadi Dvorkovitšilt, kes töötas sel positsioonil kaks ametiaega (2018-26). Turlov on üks Kasahstani rikkamaid inimesi, kelle vara väärtuseks hinnatakse üle seitsme miljardi USA dollari. Viimase kolme aasta jooksul, mil Turlov on olnud Kasahstani maleföderatsiooni president, on ta kohalikku maleellu oma firmade kaudu panustanud üle 30 miljoni dollari.

Moskvas sündinud Turlov on Kasahstanis elanud alates 2011. aastast, pärast sõja algust viis ta oma firmad Venemaa turult välja ning võttis Kasahstani kodakondsuse. Augusti lõpus vastas ta sotsiaalmeedias oma kandidatuuri raames inimeste küsimustele, kus puudutati mõistagi ka Venemaa teemat. "Mul on Ukrainas väga palju sõpru ja see sõda oli minu jaoks šokk. Ma ei taha olla seotud sellega, mis Venemaal toimub. Ma ei mõista, mida Putin tahab või mida ta teeb. Tahan sildu ehitada, mitte neid põletada," vastas Turlov seal.

Siiski on tema päritolu ja sidemed malemaailmas tekitanud küsimusi. Septembri alguses esitas vastaskandidaat Rosenstein arupärimise FIDE valimiskomisjonile ja ka spordiarbitraažile, sest tegelikult alustas Turlov oma kampaaniat Dvorkovitši asepresidendina. Endine Venemaa asepeaminister Dvorkovitš on aga alates suvest Ukraina ja Euroopa liidu sanktsioonide nimekirjas ja nii võttiski Turlov tema presidendikandidatuuri üle, sealjuures on Dvorkovitš avalikult Venemaa meedias rääkides Turlovi kandidatuuri toetanud.

"Eesti Maleliit on olnud valimiste eel väga tihedates konsultatsioonides oma lähikonna maleföderatsioonidega ning toetas valimistel FIDE juhtimiseks uuenduslikke platvorme. Eesti delegaat kongressil on EML juhatuse esimees Villu Otsmann," kirjutas Eesti maleliit laupäeval sotsiaalmeedias.

Toimetaja: Anders Nõmm

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