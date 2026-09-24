Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 EM otsa

Itaalias Parmas toimuvatel kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tennises ei jõudnud Eesti mängijad kaugele. Üksikmängudes teeniti nelja peale kolm võitu.

Hugo Thor Teiv, Gregor Tillisson, Elin Kalmus ja Kiira Paškov said kõigi peale kokku kolm võitu, kuid üksikmängus pidid meie mängijad pärast avaringi kaotust jätkama lohutusturniiril. Seal said ühe võidu Teiv ja Paškov, Tillisson pidi tunnistama põhjanaabri Akseli Finnilä selget paremust 2:4, 0:4 ning Kalmus jäi alla austerlannale Leonie Schauerile 4:2, 1:4, 2:4, vahendab Tennisnet.ee.

Lohutusturniiri teises ringis tuli sein vastu teistelegi meie koondislastele. Pärast grusiinlanna Kesane Bliadze alistamist 4:1, 4:0 kaotas Paškov Antonina Snochowskale (Poola) 2:4, 1:4. Teiv võitis lohutuse avaringis Monaco mängija Enea Gaudenzi 4:0, 4:2, kuid pidi seejärel tunnistama Suurbritannia esindaja Haqim Kamali 1:4, 4:2, 1:4 paremust.

Paarismängus jäid Teiv - Tillisson kohe avaringis alla iirlastele, kes said järgmises ringis kindla 0:6, 1:6 kaotuse Soome paarilt. Kalmus ja Paškov olid neidude turniiri avaringis vabad, teises saadi 7:5, 7:6 jagu Rootsi paarist Grace Bernstein - Valerie Haftstöm, kes olid 15. paigutusega.

Pääsu eest veerandfinaali mindi kokku aga esimese paigutusega Tšehhi paariga Ema Chladova - Katerina Zaijcikova. Kuigi anti kõva lahing, tuli kahjuks pingelises kohtumises lõpuks alla vanduda 7:6, 3:6, 8:10.