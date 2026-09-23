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Kindel võit viis Prantsusmaa kuurortlinnas veerandfinaali ka Lajali

Tennis
Mark Lajal
Mark Lajal Autor/allikas: Saint-Tropez Open
Tennis

Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril tagas kolmapäeval koha kaheksa parema seas ka Eesti esireket Mark Lajal (ATP 143.).

Avaringis endise maailma seitsmenda reketi David Goffini alistanud Lajal läks teises ringis vastamisi turniirile vabapääsme teeninud 20-aastase prantslase Thomas Faureliga (ATP 340.) ning teenis tunni ning nelja minutiga 6:1, 6:2 võidu.

29 minutit kestnud avasetis tõrjus Lajal kaks vastase murdepalli ja läks ise kahe murde toel 5:0 juhtima, enne kui noorel prantslasel õnnestus siis oma servi nulliga hoida. Ka teist setti alustas Lajal kahe murdega ja läks 4:0 ette, seisul 2:5 raiskas Faurel ühe murdepalli ning Lajal ühe matšpalli. Teise kasutas eestlane ära ja võitis teise seti 35 minutiga.

Prantslase esimese servi õnnestumise protsent oli vaid 38, ta tegi viis topeltviga ning Lajal servis sama palju ässasid. Eesti esireket võitis oma esimeselt servilt 76 protsenti mängitud punktidest ning tõrjus kõik vastase kolm murdevõimalust, kasutades samas ise kõik oma neli murdepalli ära.

Lajal pääses nõnda veerandfinaali, kus vastaseks võib tulla turniiril kõrgeima asetusena mängiv prantslane Titouan Droguet (ATP 84.). Samas tabelipooles kohtub Eesti teine reket Daniil Glinka kaheksa parema seas horvaadi Dino Prižmiciga ehk edu korral võivad Eesti tennisistid vastamisi minna poolfinaalis.

Toimetaja: Anders Nõmm

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