Malõgina sai Portos teise võidu

Üksikmängu avaringis sakslannast Mina Hodzicist (WTA 278.) kolmes setis jagu saanud Malõgina vajas ka teises ringis võiduks kolme setti. Eesti esireket kaotas kunagise maailma 46. reketi prantslanna Oceane Dodini (WTA 312.) vastu esimese seti 2:6, kuid murdis teises setis kahel ja kolmandas setis kolmel korral vastase pallingu ning teenis kahe tunniga 2:6, 6:4, 6:2 võidu.

Veerandfinaalis läheb Malõgina kokku kas teise asetusega austerlanna Sinja Krausi (WTA 95.) või portugallanna Matilde Jorgega (WTA 255.). Malõgina on juba Jorge vastu ühe korra mänginud, kui pidi paarismängu avaringis tunnistama tema ja Francisca Jorge 6:1, 3:6, 14:12 paremust.