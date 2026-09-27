Noored Eesti kikkpoksijad tulid maailmameistriteks

Mukho (First Fighting Club) näitas kogu turniiri vältel suurepärast vormi. Esimeses kohtumises läks Mukho vastamisi Serbia sportlasega ning saavutas enneaegse võidu. Ka teises kohtumises Poola sportlase vastu tuli võit enneaegselt – juba esimeses raundis.

Kolmandas kohtumises ootas ees Kreeka sportlane. Pingelises kolmeraundilises võitluses suutis Mukho näidata head tehnikat ja vastupidavust ning saavutas kohtunike ühehäälse otsusega 3:0 võidu, kindlustades pääsu finaali. Seal kohtus ta Bulgaaria sportlasega ning vaatamata keerulisele ja väga võitluslikule finaalile suutis Mukho oma paremuse maksma panna.

Mukho jaoks on tegemist juba teise suure rahvusvahelise tiitliga sel aastal. Maikuus võitis ta Türgis toimunud MK-etapil kuldmedali.

Voronova (Konkiro) alistas avakohtumises Iisraeli sportlase, kes oli 2024. aasta maailmameister. Teises kohtumises võitis Voronova Poola esindajat ning kindlustas pääsu finaali. Seal ootas teda tugev vastane Šveitsist, kes oli 2024. aasta MM-i hõbemedalist. Voronova pidas pingelises finaalis vastu ning saavutas kindla võidu.

Aleksandr Alekseev (First Fighting Club) kohtus avaringis Türgi sportlasega ning pidi vastase paremust tunnistama, mis tähendas tema jaoks turniiri lõppu.

Mukho ja Alekseevi treener Igor Golubev jäi Eesti koondislaste esitusega väga rahule. "Poisid ja Karolina näitasid maailmatasemel võistlustel suurepärast tehnikat, head vastupidavust ja tugevat distsipliini. Kõik kolm sportlast andsid endast parima ning suutsid nii kõrgetasemelisel võistlusel oma võimeid näidata," kommenteeris Golubev.

"Eesti jaoks on kaks kuldmedalit tohutu saavutus. See on meie sportlaste ja treenerite pikaajalise töö tulemus ning annab meile palju motivatsiooni edasi töötada. Ees ootavad järgmised suured eesmärgid – 2027. aasta Euroopa meistrivõistlused ja 2028. aasta maailmameistrivõistlused," lisas ta.

Juunioride MM-il osales kokku 3800 sportlast 78 riigist.