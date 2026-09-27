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Vollering jätkas hiilgavat hooaega grupisõidu MM-tiitliga

Jalgrattasport
Naiste grupisõidu medalistid (vasakult): Katarzyna Niewiadoma-Phinney, Demi Vollering ja Elisa Longo Borghini.
Naiste grupisõidu medalistid (vasakult): Katarzyna Niewiadoma-Phinney, Demi Vollering ja Elisa Longo Borghini. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel tuli naiste grupisõidus esimest korda maailmameistriks hollandlanna Demi Vollering.

Vollering üritas 180 kilomeetri pikkusel distantsil otsustavat äraminekut teha umbes 40 kilomeetrit enne finišit, kuid viimaseks ringiks püüdsid ta kinni poolatar Kasia Niewiadoma-Phinney ja itaallanna Elisa Longo Borghini. Paar kuud tagasi Prantsusmaa velotuuril pjedestaalile jõudnud kolmik vahetas ringi jooksul pidevalt omavahel liidripositsiooni, aga lõpusirgel oli kõige teravam jalg hollandlannal.

Niewiadoma-Phinney ületas finišijoone teisena ja Longo Borghini kolmandana (+0.04). Täpselt samas järjestuses lõpetati ka Prantsusmaa velotuuril. Esimesena jäi medalita temposõidus maailmameistriks kroonitud šveitslanna Marlen Reusser (+0.08).

29-aastasel Volleringil on käsil hiilgav hooaeg. Lisaks grupisõidu MM-tiitlile ja Prantsusmaa velotuurile on hollandlanna tänavu võitjaks tulnud ka Itaalia velotuuril ning mainekatel Liege-Bastogne-Liege'i ja Flandria ühepäevasõitudel.

141 võistlustulle asunud naisest jõudis finišisse 49. Eesti koondislased Janika Lõiv, Ann-Christine Allik ja Aidi Gerde Tuisk kõik katkestasid.

Pühapäeval selguvad medalistid eliitmeeste grupisõidus (273,4 km). Eestit esindab ainsana Madis Mihkels.

Toimetaja: Henrik Laever

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