Vollering jätkas hiilgavat hooaega grupisõidu MM-tiitliga

Vollering üritas 180 kilomeetri pikkusel distantsil otsustavat äraminekut teha umbes 40 kilomeetrit enne finišit, kuid viimaseks ringiks püüdsid ta kinni poolatar Kasia Niewiadoma-Phinney ja itaallanna Elisa Longo Borghini. Paar kuud tagasi Prantsusmaa velotuuril pjedestaalile jõudnud kolmik vahetas ringi jooksul pidevalt omavahel liidripositsiooni, aga lõpusirgel oli kõige teravam jalg hollandlannal.

Niewiadoma-Phinney ületas finišijoone teisena ja Longo Borghini kolmandana (+0.04). Täpselt samas järjestuses lõpetati ka Prantsusmaa velotuuril. Esimesena jäi medalita temposõidus maailmameistriks kroonitud šveitslanna Marlen Reusser (+0.08).

29-aastasel Volleringil on käsil hiilgav hooaeg. Lisaks grupisõidu MM-tiitlile ja Prantsusmaa velotuurile on hollandlanna tänavu võitjaks tulnud ka Itaalia velotuuril ning mainekatel Liege-Bastogne-Liege'i ja Flandria ühepäevasõitudel.

141 võistlustulle asunud naisest jõudis finišisse 49. Eesti koondislased Janika Lõiv, Ann-Christine Allik ja Aidi Gerde Tuisk kõik katkestasid.

Pühapäeval selguvad medalistid eliitmeeste grupisõidus (273,4 km). Eestit esindab ainsana Madis Mihkels.