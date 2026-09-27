Tiitlikaitsja Serviti alustas Balti liigat veenva võiduga

Esimene poolaeg algas tasavägiselt ning esimese kümne minuti jooksul püsis Läti meister Serviti kannul. Põlva meeskond hoidis siiski algusest peale initsiatiivi ja kasvatas 12. minutiks eduseisu kahe värava peale (7:5). Esimese poolaja keskpaigast hakkas Serviti vahet järk-järgult suurendama. Ülljo Pihuse tabamus viis koduvõistkonna 16. minutil 9:6 ette ning Tõnis Kase värav suurendas 20. minutiks eduseisu juba viiele väravale (11:6). Tenax suutis küll vahepeal lähemale tulla, kuid Serviti hoidis mängu kindlalt enda kontrolli all. Esimese poolaja viimastel minutitel kasvatasid Sander Sarapuu, Hendrik Varul ja Karlis Kalk edu veelgi ning puhkepausile mindi Serviti 16:10 juhtimisel.

Teist poolaega alustas Serviti tempokalt. Kermo Saksingu kolm tabamust ja Hendrik Varuli värav hoidsid kodumeeskonda kindlalt eduseisus (20:13). Tenax üritas vahet vähendada, kuid Serviti ei lasknud vastast lähemale ning kasvatas 39. minutiks eduseisu 24:16-le. Viimase kümne minuti jooksul kärises vahemaa veelgi: Varul oli resultatiivne kolmel korral ning värava lisasid omalt poolt ka Aron Oberg ja Karlis Kalk. Kohtumise lõpus sai Tenax kirja kaks vastuseta väravat, kuid mängu saatus oli selleks hetkeks otsustatud ning Serviti võttis kindla 34:25 võidu.

Serviti resultatiivseimad olid Hendrik Varul 10 väravaga ja Kermo Saksing kuue väravaga. Neli tabamust sai kirja Mathias Rebane ning Eston Varusk lõpetas mängu 37,5-protsendilise tõrjeprotsendiga.

"Korralik meeskondlik mäng meie poolt. Rünnakuliider oli olemas Varuli näol ning väravavahid ja meeskondlik kaitse töötasid samuti hästi. Sellist suurt eduseisu otseselt ei oodanud, aga meiepoolne sooritus oli korralik," kommenteeris peatreener Kalmer Musting.

Viljandi HC/Leonhard Weiss sai koduväljakul 25:24 (12:9) jagu lätlaste ASK/MSG-st. Tallinna Mistra pidi võõrsil tunnistama Klaipeda Dragunase 32:27 (14:15) paremust.

Pühapäeval võõrustab Serviti ASK/MSG-d, Viljandi läheb kodus vastamisi Tenaxiga ning Mistra kohtub võõrsil VHC Šviesaga.