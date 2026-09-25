Sinner ei saa Hiinas tiitlit kaitsta

Tennise meeste maailma esireket Jannik Sinner teatas reedel, et ei osale järgmisel nädalal Pekingis algavatel Hiina lahtistel.

Sinner ei ole põlvevigastuse tõttu väljakul käinud pärast juuli keskel lõppenud Wimbledoni slämmiturniiri, kus tal õnnestus triumfeerida teist aastat järjest.

"Minu põlv ei ole endiselt sellises seisus nagu sooviksin. Ma ei ole veel valmis mängima, kuid annan endast kõik, et naasta väljakule niipea kui võimalik," selgitas Sinner ühismeedia vahendusel. Tema loobumise järel pääses põhitabelisse maailma edetabeli 49. reket prantslane Quentin Halys.

ATP 500 taseme turniir Pekingis on Sinneri jaoks olnud väga edukaks mängupaigaks, sest ta jõudis finaali viimasel kolmel aastal, saavutades 2023. aastal võidu Daniil Medvedevi ja möödunud aastal Learner Tieni üle. Tunamullu pidi Sinner tasavägises finaalis tunnistama Carlos Alcarazi paremust.

Esikümne mängijatest on Pekingis võistlustules Alexander Zverev (ATP 2.), Felix Auger-Aliassime (ATP 5.), Medvedev (ATP 6.), Flavio Cobolli (ATP 7.) ja Alex de Minaur (ATP 9.), lisaks on ennast üles andnud Novak Djokovic (ATP 12.) ja mullune finalist Tien (ATP 13.). Meeste turniir algab 30. septembril ja kestab kuni 6. oktoobrini.