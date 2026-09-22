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Õed Adelia ja Aylin Susi võitsid rannatennise noorte EM-il pronksi

Tennis
Adelia ja Aylin Susi
Adelia ja Aylin Susi Autor/allikas: Eesti Tennise Liit
Tennis

Eestlannad Adelia ja Aylin Susi võitsid Kreetal Hersonissoses toimunud rannatennise noorte Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali.

Veerandfinaalis alistasid eestlannad tugeva Itaalia paari, kuid pidid poolfinaalis tunnistama esimese asetusega hispaanlannade Claudia Casas Pau ja Eva Santana Sanchezi paremust. Pronksimängus said eestlannad aga poolataride Julia Borowiki ja Daria Dehmeli üle 6:4, 6:0 võidu. Turniiri võitis Hispaania paar, kes alistas finaalis Läti õed Anna ja Marta Andrejeva.

Eesti koondise treener-kapteni Ken-Kristofer Toomjõe sõnul oli poolfinaal tüdrukute jaoks väga emotsionaalne, sest vastased olid juba tuttavad. "Pronksimängus olid tüdrukud palju enesekindlamad ja mängisid oma parimat rannatennist, sellega jäeti ühtlasi ka järjekordne märk Eesti rannatennise ajalukku - varem ei ole U-18 vanusegrupis EM-medaleid teenitud," lisas Toomjõe.

Aylin ja Adelia Susi asuvad hetkel maailma rannatennise edetabelis vastavalt 95. ja 120. kohal. Neist eespool on vaid Renate Marilin Hinno, kes paikneb 69. positsioonil.

Teine Eesti neidude paar Emili Aguraiuja - Lisette Marie Mäelt kaotas avaringis teisena asetatud prantslannadele, kes omakorda kaotasid teises ringis poolataridele. Lohutusturniiril said Aguraiuja - Mäelt ühe võidu ning tulid 12. kohale.

U-18 noormeeste turniiril alustasid Mikk Maiste ja Richard Riim kahe kaotusega, aga lõpetasid kahe võidu ja 13. kohaga. Segapaarismängus jõudsid kuuendana asetatud Adelia Susi ja Mikk Maiste veerandfinaalis. Selles mänguliigis kõiki kohti välja ei mängitud ning nii jäid eestlased jagama 5.-8. kohta.

Kolmapäeval algavad Hersonissoses täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused rannatennises, kus osaleb ka Eesti koondis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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