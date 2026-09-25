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Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Eesti naiste esireketi Elena Malõgina (WTA 287.) teekond Portos toimuva WTA 125 tenniseturniiri üksikmängus lõppes veerandfinaalis.

Malõgina kaotas reedel teise asetusega austerlannale Sinja Krausile (WTA 95.) veidi üle kolme tunni kestnud lahingus 7:6 (5), 3:6, 4:6.

Esimeses setis raiskas Malõgina kümme murdepalli, kuid jõudis sellest hoolimata tie-break'i, kus läks juhtima 4:1 ja pani oma paremuse maksma numbritega 7:5. Teise seti alguses vahetasid naised kordamööda servimurdeid kuni Kraus suutis viiendas geimis oma pallingut hoida ja kallutas järgmises geimis servimurdega seti enda kasuks. Sarnaselt kulges ka otsustav sett, kus Kraus sai eelise üheksanda geimi järel.

Kaheksa parema sekka jõudmine kergitas Malõgina jooksvas maailma edetabelis 268. positsioonile, mis tähistaks tema karjääri kõrgeimat edetabelikohta.

Toimetaja: Henrik Laever

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