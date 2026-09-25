Glinka ja Lajal said napid kaotused

Eesti meeste esireket Mark Lajal (ATP 143.) ja teine reket Daniil Glinka (ATP 173.) langesid Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja.

Glinka jäi reedel kaheksa parema seas 6:7 (4), 5:7 alla neljanda asetusega horvaadile Dino Prižmicile (ATP 101.).

Glinka tuli esimeses setis välja 1:4 kaotusseisust ning läks kiires lõppmängus ette 2:1, kuid lubas vastasele kolm punkti järjest ega saanud enam kordagi viigiseisuni.

Teises setis asus Glinka 3:1 juhtima, aga Prižmic sai murde tagasi ja viigistas seisu 4:4-le. Üheksandas geimis murdis vastane Glinka servigeimi. Glinka vastas järgmises geimis samaga, aga andis seejärel servigeimi jälle tagasi.

Lajal pidi veerandfinaalis tunnistama esimese asetusega Titouan Drogueti (ATP 84.) 6:4, 7:6 (1) paremust. Prižmic ja Drogouet lähevad poolfinaalis omavahel vastamisi.