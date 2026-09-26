Kaitsjate eksimused said Inglismaale maailmameistri vastu saatuslikuks

Hispaania läks Wembley staadionil juhtima kõigest minut ja 45 sekundit kestnud mängu järel, kui Barcelona täht Lamine Yamal röövis külalismeeskonna ründajad silmist kaotanud Manchester City keskkaitsjalt Marc Guehilt palli ja saatis selle kindlalt võrku.

Hispaania oleks järgmise 25 minuti jooksul pidanud oma eduseisu suurendama, aga suvise MM-finaali ainsa värava löönud Ferran Torres raiskas kaks üks-üks olukorda ning viigi leidis hoopis Inglismaa, kui Barcelonas hooaega hästi alustanud ääreründaja Anthony Gordon pani võõrustajate kiirele vasturünnakule punkti täpse löögiga.

Viis minutit enne avapoolaja lõppu saatis Harry Kane Hispaania äärekaitsja Marc Cucurella põrkest palli väravasse ja tegi seisuks 2:1, kümme minutit pärast teise poolaja algust põrutas Inglismaa kapten aga penalti latti ja maailmameistrid pöörasid mängu lõpu enda kasuks.

60. minutil andis City äärekaitsja Nico O'Reilly näoga oma värava poole seistes ootamatu valesöödu, mis pani aluse Alex Baena viigiväravale; veerand tundi hiljem andis Baena ise ilusa läbisöödu Mikel Oyarzabalile ning Real Sociedadi ründaja tegi lõppseisuks 3:2.

Teises A-tasandi mängus alistas Horvaatia Slaven Bilici esimeses ametlikus mängus koondise peatreenerina võõrsil 2:1 Tšehhi. Kaks nädalat tagasi 41. sünnipäeva tähistanud Luka Modric viis horvaadid kaks minutit pärast teise poolaja algust ilusa löögiga juhtima, pärast Adam Karabeci tabamust 54. minutil tagas Horvaatiale kolm punkti Marko Pašalici värav 77. minutil.