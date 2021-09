Kontaveit: ma ei suuda seda uskuda, oli nii hea nädal!

Kontaveidi eakaaslane ja hea tuttav Sakkari alistas Ostravas lätlanna Jelena Ostapenko (WTA 29.), veerandfinaalis tšehhitari Tereza Martincova (WTA 61.) ja poolfinaalis turniiril kõrgeimat paigutust omanud poolatari Iga Swiateki (WTA 6.).

"Palju õnne, Anett, sa väärid seda väga," alustas Sakkari auhinnatseremoonial oma kõnet. "Sa pole mitte ainult väga hea mängija, aga ka suurepärane inimene. Alustasime aastat Austraalias oma tubades luku taga iga päev suheldes ja nüüd mängisime siin finaali: palju õnne sulle, su tiimile ning su emale."

Kontaveit on oma viimasest 13 mängust võitnud 12, Ostravas langesid tema käe läbi järjest Sorana Cirstea (WTA 37.), Paula Badosa (WTA 27.), valitsev olümpiavõitja, šveitslanna Belinda Bencic (WTA 11.) ning endine maailma teine reket, kodupubliku ees mänginud Petra Kvitova (WTA 10.).

"Ma ei suuda seda ikka uskuda, minu jaoks oli nii hea nädal," ütles Kontaveit. "Kõigepealt tahaksin muidugi õnnitleda Mariat ilusa aasta eest: olen sulle kaasa elanud ja su matše vaadanud, mul on väga hea meel, et sul läheb nii hästi. Austan sind väga: sa oled nii hea inimene ja mul on hea meel, et saame koos väljakut jagada."

"Tahan tänada oma tiimi: aitäh Tarmole [Sumbergile] siin minuga olemise eest, aitäh Dmitrile [Tursunovile], kes toetab mind USA-st ning aitäh mu perekonnale ja sõpradele, neile, kes alati mu selja taga seisavad," lisas Kontaveit.