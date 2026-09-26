Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali

Karolina Muchova oli esimeses üksikmängus parem Jessica Bouzas Maneirost 7:5, 6:4 ja Linda Noskova alistas esinumbrite duellis Cristina Bucsa 7:6 (7:5), 6:2. Seega paarismängu ei olnudki tarvidust pidada.

Tšehhoslovakkia perioodil viis korda turniiri eellase Föderatsioonide karikaturniiri võitnud koondis valitses Tšehhina seda suurema osa eelmisest kümnendist: võidud tulid aastatel 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 ja 2018.

Pärast seda pole turniir enam nii edukalt kujunenud ja kui võistlus rebränditi 2020. aastal Billie Jean Kingi karikaturniiriks, siis on tegemist esimese korraga, kui Tšehhi osaleb finaalis.

Hiinas Shenzhenis toimuva finaalturniiri finaalis minnakse vastamisi kas eelmise kahe korra meistri Itaalia või Ukrainaga. Teine poolfinaal peetakse laupäeval.

Billie Jean Kingi karikaturniiri värske meister saab selgeks pühapäeval.