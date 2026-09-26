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Eesti võitles Islandil Rahvuste liiga avamängus välja viigi

Jalgpalli Eesti koondis
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Eesti jalgpallikoondislased Maksim Paskotši väravat tähistamas
Eesti jalgpallikoondislased Maksim Paskotši väravat tähistamas Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Jalgpalli Eesti koondis

Eesti jalgpallikoondis alustas uut Rahvuste liiga hooaega Islandil välja võideldud 1:1 viigiga. Andri Gudjohnseni avapoolaja lõpus löödud avaväravale vastas teise poolaja keskel Maksim Paskotši.

Island hoidis avapoolajal mitmel puhul palli pikalt Eesti karistusala juures ja testis ka Karl Jakob Heina, aga esimene tõeliselt ohtlik rünnak sündis 38. minutil võõrustajate värava all, kui Kevor Palumets ei suutnud Mihkel Ainsalu suurepärase söödu järel ära lahendada üks-üks olukorda.

Vaheajale mindi siiski Islandi eduseisul: 45. minutil oli Prantsusmaa kõrgliigas Lille'is mängival Hakon Haraldsson paremal äärel palju ruumi ning tema täpse tsenderduse lõi kuuelt meetrilt peaga väravasse Andri Gudjohnsen.

Kohe teise poolaja alguses säras Hakon Valdimarsson teise hea tõrjega, tuues värava ristnurgast välja Mihkel Ainsalu löögi ning 52. minutil pareeris ta oma värava parema posti kõrvalt ka Palumetsa penalti. Eelnevas olukorras löödi karistusalas Rasmus Peetsonile jalgadesse.

Peetson paistis rünnakul taas hästi silma 64. minutil ning seekord andis ta karistusalla tsenderduse, mille saatis peaga oma teiseks koondiseväravaks võrku Maksim Paskotši. Island tekitas teisel kolmveerandtunnil mitmeid ohtlikke võimalusi, kaks pealööki lendasid napilt üle Heina värava, aga Eestil õnnestus teisel poolajal oma värav puhtana hoida ja Rahvuste liigat alustada 1:1 viigiga.

Eesti koondise jaoks jätkub Rahvuste liiga teisipäeval Plovdivis, kus mängitakse Bulgaariaga. 3. oktoobril võõrustatakse Tallinnas Luksemburgi ja kolm päeva hiljem Islandit.

Enne mängu:

Eesti algkoosseisu kuuluvad pühapäeval Karl Jakob Hein, Michael-Schjönning-Larsen, Karol Mets, Märten Kuusk, Maksim Paskotši, Rasmus Peetson, Mihkel Ainsalu, Markus Poom, Kevor Palumets, Mattias Käit ja Karel Mustmaa.

Tegemist on Eesti koondise jaoks algava Rahvuste liiga esimese kohtumisega. Seekord mängitakse C-tasandil neljandas grupis, kuhu kuuluvad veel Bulgaaria ja Luksemburg. Pärast mängu Reykjavikis kohtutakse kolm päeva hiljem Plovdivis bulgaarlastega.

Neljaliikmelisest alagrupist tõuseb parim järgmiseks korraks otse B-tasandile ja alagrupi teine saab seda proovida sõelmängude abil. Kuna järgmine Rahvuste liiga koondub nelja tasandi asemele kolmele, siis väljalangemist pole.

Eesti ja Island on jalgpalliväljakul kohtunud seitsmel korral, kuid mitte kunagi ametlikes võistlusmängudes. Kokkuvõttes on Eestil kirjas üks võit ja Islandil kolm. Kolm viimast omavahelist vastasseisu on lõppenud viigiga. Eelmine kord oldi vastamisi 2023. aasta jaanuaris ja tulemus oli 1:1.

Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad. "Tuleb tunda ära momendid, kuidas Island pressib – et olla õigel hetkel sirgjooneline, aga ka õigel hetkel kannatlik. Nad tahavad kindlasti domineerida, aga kui me palli ise ei valda, läheb meil raskeks. Kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu," rääkis Henn mängueelsel pressikonverentsil.

"Neil on väga selge oma mängujoonis või stiil, kuidas nad mängida tahavad – seda on näha nii liigas kui ka koondises. Füüsiline, intensiivne, duellides jõuline. Nad ei anna 90 minuti jooksul järele, selle tõttu nad ongi raske tiim, keda murda," lisas peatreener.

Eesti koosseis mänguks Islandi vastu:

Väravavahid

1 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 47/0
12 Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0
22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

18 Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 104/0
16 Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 67/4
2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 44/0
3 Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 40/1
23 Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 27/3
6 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2
19 Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 20/0
7 Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 16/1
13 Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0
5 Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 9/0

Poolkaitsjad

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 66/11
17 Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2
20 Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 35/0
8 Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 24/0
11 Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 24/0
10 Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 21/1
14 Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 14/0
15 Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Ründajad

9 Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 5/1
21 Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0
Peatreener: Jürgen Henn


Islandi koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Rúnar Alex Rúnarsson (18.02.1995) – FC Kopenhaagen (DEN) 27/0
12 Hákon Rafn Valdimarsson (13.10.2001) – Brentford FC (ENG) 22/0
13 Anton Ari Einarsson (25.08.1994) – Breidablik 2/0

Kaitsjad

17 Aron Einar Gunnarsson (22.04.1989) – Qatar SC (QAT) 110/5
4 Guðlaugur Victor Pálsson (30.04.1991) – AC Horsens (DEN) 58/5
23 Hörður Björgvin Magnússon (11.02.1993) – Atromitos FC (GRE) 54/2
19 Mikael Egill Ellertsson (11.03.2002) – Genoa CFC (ITA) 31/2
3 Daníel Leó Grétarsson (02.10.1995) – Aarhus GF (DEN) 31/0
2 Logi Tómasson (13.09.2000) – Samsunspor AS (TUR) 16/1

Poolkaitsjad

10 Gylfi Þór Sigurðsson (08.09.1989) – Víkingur Reykjavik 86/28
20 Jón Dagur Þorsteinsson (26.11.1998) – Hertha BSC (GER) 55/6
8 Ísak Bergmann Jóhannesson (23.03.2003) – 1. FC Köln (GER) 44/6
18 Mikael Neville Anderson (01.07.1998) – Aarhus GF (DEN) 39/2
16 Stefán Teitur Þórðarson (16.10.1998) – Hannover 96 (GER) 37/1
21 Arnór Sigurðsson (15.05.1999) – Kalamata FC (GRE) 36/2
7 Hákon Arnar Haraldsson (10.04.2003) – LOSC Lille (FRA) 31/3
6 Andri Fannar Baldursson (10.01.2002) – Kasimpasa AS (TUR) 14/0
15 Kristall Máni Ingason (18.01.2002) – SK Brann (NOR) 9/0

Ründajad

11 Albert Guðmundsson (15.06.1997) – Lazio (ITA) 47/14
22 Andri Lucas Guðjohnsen (29.01.2002) -- Blackburn Rovers F.C. (ENG) 39/10
9 Orri Steinn Óskarsson (29.08.2004) – Real Sociedad (ESP) 18/9
14 Brynjólfur Andersen Willumsson (12.08.2000) – FC Groningen (NED) 10/1
5 Ísak Snær Þorvaldsson (01.05.2001) – Lyngby Boldklub 1921 (DEN) 7/1
Peatreener: Arnar Gunnlaugsson

Toimetaja: ERR Sport

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