Vene treeneriga jätkav Kontaveit: ma ei tundnud erilist pinget

Kontaveit kinnitas matšijärgsel pressikonverentsil, et jääb ka edaspidi harjutama Venemaa treeneri Dmitri Tursunovi näpunäidete järgi. "Jah, on plaan temaga [Tursunoviga] jätkata," vahendab Delfi Sport Kontaveidi sõnu.

"See väljakukate on siin naljakas, pall jääb pärast põrget seisma ja soodustab kõvasti tõrjumist. Võib-olla serv ei tulnud nii hästi välja, aga ta tõrjus hästi. Ka mina tõrjusin tegelikult väga hästi," sõnas Kontaveit esmaspäevase mängu kohta.

"Ma ei oodanud tänasest kerget mängu. Ta mängib alati väga agressiivselt ning lööb väga kõvasti ja julgelt. Teadsin, mida oodata."

"Ma ei tundnud täna erilist pinget. Võib-olla see aitas ka, et kui alguses läheb kohe murdepallidega hästi, annab see kindlust ja sa ei pea enam muretsema," lisas eestlanna.

Teises ringis läheb Kontaveit vastamisi viimasel hetkel asetuse teeninud hispaanlanna Paula Badosaga, kellega ta pole varem kohtunud.