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Eesti naiskond sai maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu

Male
Eesti naiste malekoondis kohtumises Inglismaa vastu
Eesti naiste malekoondis kohtumises Inglismaa vastu Autor/allikas: Michal Walusza / FIDE
Male

Usbekistanis lõpusirgele jõudnud maleolümpia kümnendas voorus alistas Eesti naiskond 63. asetusega Egiptuse 3:1 ja kerkis kokkuvõttes 24. kohale.

Esimesena lõppes mäng neljandal laual, kus Monika Tsõganova partii mustadega läks käikude kordamise järel viiki. Teisel ja kolmandal laual võtsid kindlad võidud Margareth Olde ja Sofia Blokhin.

Peaaegu kogu vooru viimasena lõpetas Mai Narva, kes leppis 98 käigu järel valgetega viiki Egiptuse esinumbri Shahenda Wafaga. Partii lõppes lipulõppmänguga, kus Narval oli küll ettur enam, kuid seis oli teoreetiliselt viigiline ning võitu polnud enam võimalik saavutada. Matš lõppes seega 3:1 võiduga eestlastele.

Open kategoorias oli Eesti koondise vastaseks 88. asetusega Panama. Aleksandr Volodini, Ilja Siroši ja Meelis Kanepi partiid lõppesid viigiga, kuid Dion Krivenko kaotus neljandal laual andis 2,5:1,5 matšivõidu vastastele.

Enne viimast vooru juhib open kategoorias korraldajamaa Usbekistan ja naiste kategoorias Hiina, Eesti naiskond on 24. kohal. Maleolümpia viimane voor mängitakse pühapäeval Eesti aja järgi kell 9.

Toimetaja: Anders Nõmm

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