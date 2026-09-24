Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali

Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina kaks-üks ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril nelja tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga.

Kahel viimasel aastal naiskondliku tennise tähtsaima karika võitnud Itaalia jäi esimese üksikmängu järel taha, sest Elisabetta Cocciaretto kaotas Zhang Shuaile 0:6, 2:6.

Esireketite vastasseisus suutis aga Jasmine Paolini alistada Zheng Qinweni 6:3, 7:6 (7:4) ja kindlustada tiitlikaitsjale Shenzhenis otsustava kohtumise.

Paarismängus said Paolini ja Sara Errani jagu Hiina paarist Guo Hanyu - Jiang Xinyu 6:3, 5:7, 6:3, mis viis esimese paigutusega Euroopa võistkonna poolfinaali.

Ukraina alistas Belgiast samuti mängudega kaks-üks. Anhelina Kalinina võitis belglanna Jana Otzipkat 6:7 (6:8), 6:1, 6:1, aga Elina Svitolina kaotas seejärel Greet Minnenile 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Paarismängus alistasid Kalinina ja Ljudmõla Kitšenok aga Magali Kempeni ja Lara Saldeni 6:3, 6:3.

Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalides kohtuvad seega Itaalia - Ukraina ja Hispaania - Tšehhi. Tänavune tšempion selgub pühapäeval, 27. septembril.