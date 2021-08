Anett Kontaveit: proovime, kuidas uue treeneriga koostöö sujub

Koos Tokyo olümpiamängudega on Kontaveit esimeses ringis kaotanud neljal turniiril järjest. 25-aastase eestlanna sõnul oli seekordne esitus siiski parem kui varasemad. "Tunnen, mäng oli võrreldes eelnevatega parem. Tundub, et läheb natuke paremaks," vahendab Delfi Kontaveidi sõnu.

Kontaveit alustas hiljuti koostööd venelase Dmitri Tursunoviga, kes on juhendanud näiteks Valgevene tähte Arina Sabalenkat. Alaliseks Kontaveiti treeneriks 38-aastast Tursunovi veel nimetada ei saa, USA lahtiste lõpuni on käsil on prooviperiood.

"Proovime, kuidas USA tuuril koostöö sujub. Ma ei taha kindlat asja öelda, aga nii palju kui oleme koos trenni teinud, siis mulle on meeldinud," selgitas eestlanna.

Tursonovi puhul meeldib Kontaveidile, et venelane oli alles hiljuti tippmängija.