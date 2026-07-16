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RALLIBLOGI | Pajari alustas Rally Estoniat vinge katsevõiduga

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Sami Pajari
Sami Pajari Autor/allikas: X/@OfficialWRC
Autoralli

WRC Delfi Rally Estonia esimese kiiruskatse võitis Sami Pajari (Toyota), kes jätkab ühtlasi üldliidrina. Teine kiiruskatse (Karaski 1; 11,97 km) algab kell 13.56, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.

Reede hommikul toimunud testikatsel näitas taas võimu Toyota, kes võttis viisikvõidu. Esikoht läks jagamisele MM-sarja üldliidri Elfyn Evansi ja Sami Pajari (mõlemad 1.55,6) vahel, neile järgnesid Takamoto Katsuta (1.55,7), Oliver Solberg (1.55,8) ning Sebastien Ogier (1.56,1). Thierry Neuville (Hyundai; 1.56,4) kaotas võitjatele 0,8 sekundiga, tiimikaaslane Adrien Fourmaux jäi temast juba 1,1 sekundi kaugusele.

Mullu WRC2 arvestuses koduse ralli võitnud Robert Virves näitas testikatsel vinget tempot, kui sai kirja aja 2.02,8, mille lähedale konkurendid ei jõudnud. Kõige lähemale jõudis aga WRC-debütandist kaasmaalane Jaspar Vaher, kes sai oma parimal läbimisel kirja 2.04,3.

Lätlane Martinš Sesks sõitis oma kolmandal läbimisel teelt välja ning kahjustas tõsiselt oma Fordi. Ebaõnn tabas ka WRC3 arvestuses sõitnud eestlast Priit Koiki, kes keeras oma Renault' katuse peale.

Eelvaade:

Kokku 16. korda toimuv ning üheksandat korda MM-sarja võõrustav Rally Estonia võtab nädalavahetuseks üle teed Lõuna-Eestis ning Tartu linna, kus ralli baas asub. Reedel sõidetakse testikatse Kastres, kolm kiiruskatset Raanitsa, Karaski ja Kanepi teedel ning päeva viimane mõõduvõtt peetakse Elva linnakatsena.

Rallile on kokku registreerunud 51 ekipaaži, neist 11 sõidavad Rally1 autoga ning 27 Rally2 autoga. Kõrgeimas klassis eestlasi küll ei ole, aga see-eest on Eesti sõitjaid WRC2 võistlusklassis kaheksa: Robert Virves, Romet Jürgenson, Jaspar Vaher, Patrick Enok, Egon Kaur, Joosep Ralf Nõgene, Karl Martin Volver ja korraldaja Urmo Aava. Eestlased on tänavuse ralli eel rääkinud soovist konkureerida kõrgetele kohtadele, lisaks on WRC promootor pannud välja 50 000 euro suuruse auhinnafondi Rally Estonia WRC2 arvestuse kolmele kiiremale noorele Eesti sõitjale.

Mullu võidutses WRC2 arvestuses kodusel rallil ei keegi muu kui Virves, kes teenis juuni lõpus toimunud Kreeka MM-rallil samuti oma võistlusklassis võidu. Eestlane on WRC2 hooaja üldarvestuses 50 punktiga kuuendal kohal, liider Roope Korhonen jääb aga vaid 14 punkti kaugusele.

Soliidset minekut on sel aastal näidanud ka Romet Jürgenson, kes ütles enne rallit ERR-ile, et soovib kodupubliku ees pjedestaalile astuda. "Tuleb üsna tihe võistlus, teed on samad eelmisest aastast, ega siin nagu väga suurt muutust ei ole," sõnas Jürgenson. "Tulemuslikult kindlasti sihime poodiumit, ma arvan - see on selge, kuigi jah konkurents on tugevam kui eelmine aasta, aga me peame seda sihtima ja see on eesmärk."

Eestlased Rally Estonial Autor/allikas: Jaanus Reed/Red Bull Content Pool

Mõistagi väisab Lõuna-Eestit rallimaailma koorekiht, sealhulgas mullune võitja Oliver Solberg ning MM-sarja üldliider Elfyn Evans. Lisaks neile kahele esindavad Toyotat Takamoto Katsuta, Sami Pajari ning Sebastien Ogier. Hyundai autode rooli taga istuvad Thierry Neuville, Adrien Fourmaux ja Esapekka Lappi, M-Sport Fordi esindavad iirlased Jon Armstron ja Josh McErlean ning lätlane Martinš Sesks.

Kui Solberg mullust võitu ei korda, saab Rally Estonia esmakordse võitja - WRC sarjas on varasemalt võidutsenud kolmel korral Kalle Rovanperä ning kahel korral Ott Tänak. 2024. aastal, mil Rally Estonia oli Euroopa meistrivõistluste etapiks, sai esikoha Georg Linnamäe.

Rallipidu saab alguse reede hommikul testikatsega ning esimesel võistluspäeval peetakse ära seitse kiiruskatset, millest esimene saab alguse kell 13.03.

Rally Estonia ajakava

Reede
Kastre testikatse (4,08 km)
SS1 Raanitsa 1 (21,45 km) 13.03
SS2 Karaski 1 (11,97 km) 13.56
SS3 Kanepi 1 (17,43 km) 14.49
SS4 Raanitsa 2 (21,45 km) 16.46
SS5 Karaski 2 (11,97 km) 17.39
SS6 Kanepi 2 (17,43 km) 18.32
SS7 Elva Linn (1,72 km) 19.35

Laupäev
SS8 Peipsiääre 1 (24,35 km)
SS9 Mustvee 1 (10,67 km) 10.49
SS10 Peipsiääre 2 (24,35 km) 12.10
SS11 Mustvee 2 (10,67 km) 13.03
SS12 Kambja 1 (23,74 km) 15.48
SS13 Otepää 1 (15,16 km) 17.05
SS14 Kambja 2 (23,74 km) 17.58
SS15 Otepää 2 (15,16 km) 19.05
SS16 Tartu Vald (1,76 km) 20.35

Pühapäev
SS17 Kääriku 1 (24,39 km) 11.05
SS18 Kääriku 2 (24,39 km) 13.15

MM-sarja üldseis

1. Elfyn Evans 162 punkti
2. Takamoto Katsuta 151
3. Sebastien Ogier 125
4. Sami Pajari 116
5. Oliver Solberg 103
6. Thierry Neuville 95
7. Adrien Fourmaux 95
8. Hayden Paddon 21
9. Esapekka Lappi 21
10. Yohan Rossel 20

Tootjate üldseis

1. Toyota 420 punkti
2. Hyundai 274
3. Toyota WRT2 129
4. M-Sport Ford 102

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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