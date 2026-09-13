USA sai alguse ehmatusest üle ja krooniti taas maailmameistriks

Favoriidina väljakule astunud ameeriklannade edu ei tulnud siiski kergelt, sest teisel perioodil juhtis Prantsusmaa korraks isegi 14 punktiga (31:17). Poolajaks kahanes see siiski vaid paarile silmale (45:43).

Kolmandal perioodil lükkas USA sisse aga järgmise käigu ja enam tagasi vaatamist ei olnud. Viimasel veerandil juhiti vahepeal lausa 27 punktiga (86:59) ja lõpuks võideti 18 silmaga.

Breanna Stewart juhtis USA vägesid 22 punkti ja kümne lauapalliga. Jackie Young panustas 18 ja Kahleah Copper 15 punktiga. Prantsusmaa eest viskas 21 punkti Dominique Malonga, Gabby Williamsi panus oli 20 silma ja seitse resultatiivset söötu.

Kui USA võitis MM-turniiri viiendat korda järjest ja üldse kokku 12. korda, siis Prantsusmaa tegi oma ajaloo edukaima turniiri - vaid korra varem oli naiskond pääsenud MM-il medalile, seda kõige esimesel korral 1953. aastal, kui võideti pronksid.

Finaalile eelnenud pronksimängus oli Hispaania parem turniiri võõrustanud Saksamaast 81:58 (25:15, 15:21, 21:15, 20:7). Iyana Martin tõi võitjate kasuks 22 punkti ja jagas üheksa resultatiivset söötu.

Enne mängu

Prantsusmaa naised läbisid B-grupi täiseduga, alistades kindlalt Ungari, Lõuna-Korea ja Nigeeria. Seejuures ei andnud prantslannad vastastele armu ning viskasid kokku vastastest 127 punkti rohkem. Veerandfinaalis alistasid nad Hiina 29 punktiga ning poolfinaalis Saksamaa 22 silmaga.

Finaalis ootab ees aga täiesti teine katsumus, sest teisel pool väljakut seisavad korvpalli sünnimaa esindajad. USA naised on tulnud maailmameistriks viimasel neljal turniiril ning võitnud viimasest 12 MM-ist üheksa. Tänavusel turniiril alistati D-grupis Hiina, Itaalia ja Tšehhi, kuid kohtumine itaallannadega läks otsustavatele hetkedele. Ameeriklannad tulid sellest mängust siiski võitjatena välja ning alistasid veerandfinaalis Ungari lausa 52 punktiga. Poolfinaalis andis Hispaania USA-le tubli lahingu, aga ameeriklannad võitsid kümne punktiga ning tagasid koha finaalis.

Nagu ikka, on USA naiskond kogunud kokku maailma parimad mängijad. Kõik 12 MM-il mängivat naist mängivad klubikorvpalli WNBA-s, resultatiivseimaks mängijaks on kerkinud turniiril Las Vegas Acesi taganaine Jackie Young, aga suure panuse on andnud ka New York Liberty täht Breanna Stewart, Minnesota Lynxi äär Napheesa Collier ja Dallas Wingsi mängujuht Paige Bueckers.

Jean-Aime Toupane juhendatav Prantsusmaa koondise eest on teinud suurepärase turniiri Gabby Williams, kes on viies mängus kogunud keskmiselt 18,4 punkti, 5,2 lauapalli, 3,4 resultatiivset söötu ja 2,8 vaheltlõiget. Marine Johannes on visanud keskmiselt 15,8 punkti ja lisanud 3,4 korvisöötu. Suur osa Prantsusmaa koondisest mängib samuti WNBA-s, neli mängijat mängivad Euroopa liigades.

Enne finaali toimub ka pronksimäng, milles lähevad vastamisi Hispaania ja Saksamaa.