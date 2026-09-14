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Serbia tuli EM-il Hollandi vastu kaotusseisust välja

EM-finaalturniir
Serbia meeste võrkpallikoondis
Serbia meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen
EM-finaalturniir

Tamperes toimuval võrkpalli EM-il Eestiga ühte alagruppi kuuluvad Serbia ja Holland pidasid maha pika heitluse, millest väljus lõpuks võitjana Serbia.

Eesti alistanud serblased jäid Hollandi vastu keerulisse seisu, kui jäid 20:25 ja 23:25 kaotuste järel null-kaks auku. Kolmandas geimis mängiti pikalt, aga Serbial õnnestus 27:28 seisul kolm punkti järjest võita ning kohtumine neljandasse geimi viia. Seal läksid serblased kiirelt viiega juhtima ning enam edu ei loovutanudki, vormistades kindla 25:15 võidu.

Otsustav viies geim kujunes taaskord tasavägiseks ning kuigi Serbial ei õnnestunud 15:14 eduseisul võitu vormistada, tegid nad seda seisul 16:15, realiseerides kokkuvõttes 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15) võidu.

Drazen Luburic tõi võidumängus lausa 38 punkti (+29), Miran Kujundzic lisas omalt poolt 21 punkti (+17). Hollandi resultatiivseim oli 25 punkti toonud Silverster Meijs (+17), Tom Koops toetas 22 punktiga (+19).

C-grupis on esikohal võõrustaja Soome, kes on võitnud seni kõik kolm kohtumist (8 p). Teisel kohal jätkab kahe võidu ja ühe kaotusega Taani (6 p), samuti kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Serbial on punkt vähem (5 p). Edasipääsu kohal on veel Belgia (4 p), Holland on viies (1 p) ja Eesti kuues (0 p).

Eesti mängib esmaspäeva õhtul Belgiaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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Eesti mängud EM-il:

11. september kl 20 Serbia – Eesti

13. september kl 15 Taani – Eesti

14. september kl 20 Eesti – Belgia

16. september kl 20 Holland – Eesti

17. september kl 20 Soome – Eesti

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