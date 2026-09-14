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Leegionäri viskekontsert viis Riia VEF-i Meistrite liigas edasi

Korvpall
Jordan Sears (palliga)
Jordan Sears (palliga) Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Riia VEF-i korvpalliklubi tagas Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril edasipääsu teise ringi, kui alistas Aserbaidžaani klubi Landau Lionsi.

VEF jäi Bulgaarias toimunud kohtumises varakult tagaajaja rolli, aga haaras teisel veerandil ohjadest. Siis edu veel suureks ei paisunud, aga teine poolaeg kuulus lätlastele, kes saavutasid otsustavaks veerandiks 13-punktilise edu. Hoog seejärel ei raugenud ning edu paisus ühel hetkel 24 punktile, lõpusireeni kõlades jäi tabloole VEF-i kindel 105:88 (30:27, 19:21, 35:23, 21:17) võit.

Riia klubi eest tegi suurepärase esituse suvel tiimiga liitunud ameeriklane Jordan Sears, kes viskas lausa 38 punkti (kahesed 6/10, kolmesed 7/15, vabavisked 5/6), lisades veel viis lauapalli ja neli korvisöötu. Luis Rodriguez lisas omalt poolt 21 silma ja üheksa lauda, Landau parim oli 21 punkti skoorinud De'Ondre Jackson.

VEF kohtub kvalifikatsiooniturniiri teises ringis Janari Jõesaare endise klubi Varssavi Džikiga, kes alistas Opava 116:99 (24:24, 26:26, 30:20, 36:29).

Põhiturniirile pääsemiseks tuleb võita kvalifikatisoonifaasis neli kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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