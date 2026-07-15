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Vaher esimesest MM-sarja stardist: ettevalmistusperiood on olnud ideaalne

Autoralli
Foto: ERR
Autoralli

Eestis on spordinädala tippsündmuseks autoralli MM-etapp, kus esimesed kiiruskatsed sõidetakse ülehomme. Rally 2 autodega tuleb starti kaheksa Eesti rallipaari.

Paar päeva enne Rally Estonia avamist andis oma Toyota Rally2 autole viimast lihvi esimese mittejaapanlasena Toyota meeskonna talendiprogrammi kuuluv 19-aastane Jaspar Vaher, kes teeb Rally Estonial oma karjääri esimese stardi MM-sarjas. 

"Pigem on vaja endal enesekindlus ja tunnetus leida, et auto iseenesest võiks olla heal maal ja hea seadistusega. Nüüd on vaja endal see õige tunnetus ja rütm leida ning siis peaks kõik juba toimima," sõnas Vaher. 

"Eelmine nädal saime üsna vahelduvat ilma, saime padukat ja ka ilusat ilma. Hea, et oleme saanud erinevate oludega testida. Ettevalmistusperiood on olnud üsna ideaalne." 

Sel aastal Rally2 autoga esimest hooaega tegev Vaher on võitnud juba kaks rallit Hispaanias ja Soomes. Kodune MM etapp on ikkagi teistsugune väljakutse. 

"Ralli on kolm päeva. MM-iga mina harjunud ei ole, see saab kindlasti minu enda jaoks olema kõige keerulisem. Muidugi on see ilma aspekt ka, aga see on kõigil samasugune. Tuleb lihtsalt oma asjale keskenduda ja teha seda võimalikult hästi," lausus Vaher. 

Lisaks Vaherile tegid oma viimase rallieelse testi ka Urmo Aava ja Silver Kütt. Aava sõnul on võrreldes eelmiste testidega tunne autos läinud paremaks ning elevus rajale minna on juba sees. 

"Mul võrdlus on eelmise testiga ja vahepeal tegime natukene ise tööd natukene. Praegu on väga hea tunne. Siin on mehaanilist pidamist rohkem, hästi palju on 3D-s ning palju hüppeid ja trampliine. Ajul on raske, sest aju ütleb, et pidurda, aga tegelt ei ole vaja," rääkis Aava. 

"Proovime auto seaded paika saada, autost aru saada ning õppida, kuidas datat lugeda ja lihtsalt sõita. Siin suurem muutuja oleme me ise, et saada hea rütm."

Rally Estonia avatseremoonia toimub homme, esimesed kiiruskatsed sõidetakse reedel. 

Toimetaja: Lisette Holst

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