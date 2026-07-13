Enok Rally Estonia eel: kodust MM-etappi tuleb sajaga nautida

Kui Rally Estonia avamiseni on jäänud mõned päevad, kasutavad sõitjad seda aega viimaste ettevalmistuste tegemiseks. Lüllemäel kogusid esmaspäeval testikilomeetreid ja kogemust teistsuguse rehviga Eesti rallipaar Patrick Enok ja Silver Simm.

"Üks asi on enesekindluse saamine, aga see sõltub ka sellest seadistuse valikust," tõdes 20-aastane Enok ERR-iga rääkides. "Minu jaoks Hankook on ka teine rehv, sellest tulenevalt võivad ka mingisugused muutused tekkida, aga nii palju, kui ma täna olen sõitnud, siis ei ole midagi aia taga just rehvi ja seadega. Ma arvan, et saab sõita küll."

Rally Estonia kiiruskatsed sõidetakse reede hommikust pühapäeva pärastlõunani. Lõuna-Eesti teedel võib ette tulla mitmeid erinevaid olusid. "Kindlasti oleks hea, kui saaks erinevaid olusid proovida, niiskemat ja täitsa märga, aga seda testis igal pool ei saa. Nii palju ma tean, et Hankookiga vihmas ei ole kõige mõnusam sõita, see tagasiside mul on, aga ise proovinud ei ole. Ralli ajal võib tekkida üllatusi, aga eks siis tuleb kiiresti kohaneda," lisas Enok.

Kodune MM etapp on sõitjate jaoks alati erilisem, nii ka Enoki jaoks, kelle viimane MM-ralli jääb nelja aasta taha. "Minu jaoks on ta väga teistmoodi, kui minu tavalised võistlused. Esiteks on ta MM ja ta on palju pikem. Ja mis ta eriliseks teeb, on ikkagi see, et ta on kodune MM. Siin tunned ennast kuidagi kõige paremini, ma julgeks väita. Pluss sellise auto ja sellise meeskonnaga siin olla ikka on väga lahe, tuleb sajaga nautida," kinnitas noor rallimees.